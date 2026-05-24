白宮外驚爆槍擊兩人傷　美媒記者現場附近鏡頭前曝驚魂瞬間│有片

美國白宮5月23日傍晚發生槍擊案，槍手遭當場擊斃，另有一名途人中槍身受重傷。目前，現場仍然處於封鎖狀態，據了解雙方合計至少開了20槍，位於白宮北草坪（North Lawn）的一批媒體記者被緊急帶入白宮簡報室避難，而身處白宮內部的記者則被要求原地避難，特勤局人員則高喊「趴下」，並警告「有人開槍」。



ABC新聞白宮首席記者王詩琳（Selina Wang）在社交媒體X上發布影片，顯示疑似槍響瞬間，以及她低身掩護的畫面。她寫道：「我當時正在白宮北草坪用iPhone拍攝社交媒體片段，忽然聽到槍聲。聽起來像是數十發槍響。我們被告知衝進白宮簡報室，目前仍在裹面等待着。」

事發地點位於白宮外圍、賓夕法尼亞大道與西北第17街交界附近。特勤局接獲開槍通報後迅速趕赴現場。特勤局表示，目前已針對這起槍擊通報展開調查。

此外，FBI 局長 帕特爾（Kash Patel）也在X發文指出，FBI已抵達現場，並協助特勤局處理白宮周邊槍擊事件，後續將視情況對外更新資訊。