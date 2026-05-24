白宮附近爆槍擊　美媒：槍手有精神病紀錄　去年曾闖白宮不果被捕

美國白宮附近5月23日爆發槍擊事件，一名槍手遭特勤局人員擊斃，一名旁觀者中槍受傷。美媒引述消息指，槍手是21歲男子貝斯特（Nasire Best），他有精神病紀錄，曾於去年7月試圖闖入白宮，並聲稱自己是「耶穌基督」（Jesus Christ），其後遭特勤局人員逮捕。當局正對槍擊案進行調查，尚未正式公布槍手的確切身份。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，一名了解調查情況的消息人士透露，貝斯特過去約18個一直在華盛頓特區居住，並因曾試圖闖入白宮及有精神病紀錄，而早已被當地警方和特勤局特別留意。

有美媒引述法庭文件指，貝斯特2025年兩度在白宮附近搗亂，如6月曾阻礙車輛進入白宮建築群，並於翌月試圖闖入白宮。特勤局得悉，貝斯特曾多次在白宮附近走動，詢問如何進入各個入口。

貝斯特去年闖入白宮不果時，聲稱自己是「耶穌基督」，並表示他想被逮捕，特勤局人員最後以涉非法闖入白宮附近禁區為由將其逮捕。

2026年5月23日，美國華盛頓特區白宮附近傳槍聲，一名美國特勤局成員持槍警戒。（Reuters）

特勤局發言人稱，涉事槍手在駁火期間遭特勤局人員擊中，送院後不治死亡。