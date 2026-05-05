白宮附近發生槍擊　疑犯被執法人員擊中　未知動機

美國華府5月4日發生槍擊，美國特勤局證實，一名執法人員在白宮附近向一名持槍人士開火，令對方中彈受傷，暫未確認其動機。受事件影響，白宮一度採取預防性封鎖，周邊道路曾封閉數小時。事發時總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）身處白宮，正主持小企業峰會。



2026年5月4日，在華盛頓特區國家廣場（National Mall），一名槍手與美國特勤局人員交火後，國民警衛隊及特勤局人員封鎖現場。（Getty Images）

2026年5月4日，美國華盛頓特區發生槍擊事件，美國特勤局人員到場處理。（Reuters）

2026年5月4日，美國華盛頓特區發生槍擊事件，事後大批執法人員到場。（Reuters）

一名路人中槍受傷

槍擊事件發生在當地下午3點30分左右，現場為華盛頓紀念碑附近的第15街和獨立大道（Independence Avenue）交匯處，亦即國家廣場（National Mall）附近，事件源自一名持槍人員與特勤局人員之間的衝突。

特勤局公布，該部門負責在白宮外圍巡邏的便衣警察和特工，當日下午發現該名似乎持有槍支的可疑人員，在呼叫身著制服的特勤局人員支援後，便與該人員接觸。

在與對方接觸後，他短暫徒步逃離，隨後拔出槍枝，朝特勤局的特工和警員開火，現場有一名年輕路人中槍受傷，但沒有生命危險。特勤局人員還擊，對方中彈送院，暫時未知其傷勢，也尚未確定嫌疑人的犯案動機。

2026年5月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席小企業峰會。（Reuters）

萬斯車隊事發前不久駛經

事發時總統特朗普身處白宮，正主持小企業峰會，活動如常進行，但目前仍不清楚槍擊是否與白宮或特朗普有關。美國《國會山報》（The Hill）報道，事發後，記者獲特勤局人員護送離開白宮北草坪，被安排到新聞發布室，直到確認安全後才離開。

特勤局指出，副總統萬斯（JD Vance） 的車隊在槍擊發生前不久曾經過該地區，但沒有任何跡象表明是襲擊目標。

華盛頓特區警察局表示，警方事後已抵達現場調查，並指由於道路將封閉數小時，請民眾避開該區域。