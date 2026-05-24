伊波拉｜民主剛果疑似病例增至867　非洲10國或面臨疫情風險

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）爆發的伊波拉疫情（Ebola）持續惡化，當地截至22日累計91宗確診、867宗疑似確診病例，至少204人死亡。衛報報道，非洲疾病控制和預防中心23日表示，隨着當地疫情持續蔓延，10個非洲國家亦面臨伊波拉疫情風險，其中包括安哥拉、中非共和國、肯亞等國。



美國疾病控制和預防中心（CDC）周五宣布，將針對民主剛果等三國的疫情相關入境限制對象擴大至美國綠卡持有者。

2014年9月30日，美國疾病控制與預防中心（CDC）位於佐治亞州亞特蘭大總部全景。（Reuters）

世界衛生組織（WHO）此前指，由於剛果民主共和國的伊波拉疫情正快速擴散，它們將該國風險評估上調至「非常高」。

對此，美國疾病控制和預防中心日前宣布擴大針對民主剛果、烏干達或南蘇丹的入境限制，綠卡持有者如果在過去21天內曾前往或停留於該三國，將被暫時禁止進入美國，此前該措拖僅針對非持有美國護照的旅客。

2026年5月21日，剛果民主共和國伊圖里省（Ituri），當地醫務人員準備埋葬一名死於伊波拉病毒的病人。（Reuters）

路透社報道，美國法例允許聯邦衛生部門以防止傳染病傳播為由，禁止移民入境，但綠卡持有者向來不受相關限制影響，其中CDC在新冠疫情期間據相關條例頒布的入境限制也未包括綠卡持有者。