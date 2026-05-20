伊波拉病毒持續肆虐非洲131死　魯比奧批世衛應對「慢半拍」

伊波拉疫情持續擴散，截至5月19日（周二），剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）和北基伍省（North Kivu）有至少131宗死亡個案，513宗疑似病例，鄰國烏干達則有1單死亡病例和1宗疑似病例。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）認為，世界衛生組織（WHO）在確認剛果與烏干達爆發致命伊波拉病毒的事情上「有點晚了」（a little late）。



據英國《衛報》報道，魯比奧19日（周二）表示：「顯然，主要應對機構是美國疾病管制與預防中心（CDC）和世界衛生組織，遺憾的是，世衛組織對疫情的發現稍顯遲緩。」

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）共同出席中方安排的國宴。 （Reuters）

此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定讓美國退出世衛組織，專家稱此舉「埋下了下一場大流行的種子」。自特朗普2025年重返白宮後，首批舉措之一就是退出世衛組織。美國的退出也導致世衛組織近四分之一的員工流失，約2,000個工作職位，而世衛組織的總員工人數約9,400人。

魯比奧表示，美國在2025年大幅削減援助後，已承諾提供約1,300萬美元的援助，並希望在剛果民主共和國開設約50間診所來治療伊波拉病毒。

魯比奧指：「那裏交通不太便利，因為它位於農村地區。而且不幸的是，它位於一個飽受戰火蹂躪的國家，交通十分不便，（但）我們將全力以赴。」

世界衛生組織同日表示，他們對伊波拉疫情的擴散「規模和速度」感到憂慮，據估計，該疫情已在剛果民主共和國造成131人死亡。

來自約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的免疫學家兼教授Gigi Gronvall駁斥了魯比奧對世衛組織的批評。

她認為：「指責世衛組織是不恰當的，因為他們在資源有限、環境艱難且面臨諸多安全挑戰的情況下開展工作。但這對於所有感染埃博拉病毒並因此喪生的人而言，也只是聊勝於無。這同樣應該引起美國人的關注。考慮到美國的公共衛生資源已被大幅削減，即使美國只有幾宗病例，以我們目前的醫護人員力量也難以應付。」

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，出席中國國家主席習近平為到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行的國宴。（Reuters）

Gigi Gronvall強調：「我們現在應對傳染病威脅的能力比新冠疫情初期還要差，這是一個戰略錯誤，也是一個國家安全漏洞。漢坦病毒和伊波拉病毒都是可怕的嚴重疾病，但它們的傳染性不如我們可能面臨的其他一些傳染病威脅。我們不應該放棄一切，而應該投資於疫苗、診斷檢測以及公共衛生和醫院應對措施，以保護美國人民。」