伊波拉｜一名美國公民在剛果確診　CDC對3國啟動入境限制

美國疾病控制與預防中心（CDC）於5月18日表示，一名美國公民在剛果民主共和國工作期間，伊波拉病毒檢測呈陽性，將被送往德國接受治療。此外，另有6名美國公民曾暴露在病毒風險，也將轉送德國。



2026年5月18日，在剛果民主共和國戈馬（Goma），衛生人員在接壤盧旺達的邊境口岸為旅客測量體溫。（Reuters）

CDC同日公布，將透過加強對旅客篩檢、實施入境限制、公共衛生措施，以應對伊波拉疫情。其中，於過去21天內曾到訪剛果民主共和國、烏干達和南蘇丹，且非持有美國護照的旅客，將被禁止入境30天。

美國霍士新聞（Fox News）報道，據美國傳教組織Serge表示，確診的美國人為本身是醫生的傳教士斯塔福德（Peter Stafford），他在剛果民主共和國為一名醫院病人進行治理後，伊波拉病毒檢測呈陽性。他的妻子也在場，但另外兩名傳教士目前仍無症狀。

2026年5月16日，在烏干達首都坎帕拉（Kampala）近郊一間醫院，一名剛果民主共和國男子因感染伊波拉病毒去世。（Reuters）

剛果增至逾百人疑因感染亡 疑似病例近400宗

據剛果方面統計，截至18日已有105宗疑因感染死亡，以及393宗疑似感染病例。

CDC宣布，將透過多項措施以防範疫情，包括將與航空公司、國際機構等合作，識別並管理可能接觸過伊波拉病毒的旅客。CDC還將提升實驗室檢測能力、加強全國醫院準備。

對於剛果運動員參加世界盃的安排，CDC表示仍在製定中。CDC經評估認為，伊波拉疫情對美國民眾的直接風險較低，但將繼續密切關注疫情發展，並調整公共衛生措施。