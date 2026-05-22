伊波拉｜遺體處理衝擊喪葬習俗　剛果民主共和國治療中心遭縱火

剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）爆發伊波拉疫情（Ebola），目前當地累計64宗確診、671宗疑似病例，至少160人死亡，衛生單位持續追蹤逾1260名密切接觸者，疫情擴散風險居高不下。在此背景下，當地一處治療中心於5月21日爆發衝突並遭縱火，使防疫工作遇人為阻礙。



事件起因為死者家屬不滿衛生部門禁止民間自行領回遺體、堅持專業防疫安葬的規範，引發群眾不滿，結果醫療設施遭縱火，造成兩頂醫療帳篷遭焚毀，現場設施嚴重毀損，當時帳篷內六名病患緊急撤離救治。警方隨即到場鳴槍驅散人群、恢復現場秩序。

這宗攻擊事件暴露當地防疫困境。由於伊波拉病死者遺體具高度傳染性，專業處理與當地傳統喪葬習俗形成激烈矛盾。不少民眾受網絡不實信息誤導，從而質疑、否認伊波拉疫情真實性，抗拒官方防疫與規範葬禮。

這輪疫情由一種名為本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）的罕見伊波拉病毒株爆發，目前本迪布焦病毒尚無有效疫苗與特效藥，世界衛生組織（WHO）列為國際關注突發公共衛生事件。外界分析，民眾不信任、虛假信息蔓延，成為本次伊波拉疫情最棘手的防疫難題。