非洲伊波拉疫情增至139死 世衛：病毒爆發或早於2個月前出現
撰文：王海
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世界衛生組織（WHO）表示，剛果民主共和國與烏干達的疑似伊波拉病例已增至600 宗，其中造成139宗疑似死亡。世衛同時指，這輪伊波拉疫情可能早於兩個月前爆發，預計將持續蔓延。
據半島電視台報道，世衛緊急委員會5月20日在瑞士日內瓦召開會議，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）向記者證實，該病毒仍是國際關注的突發公共衛生事件，但並非緊急疫情況。
譚德塞表示：「世衛組織評估認為，疫情在國家和地區層面的風險較高，在全球層面的風險較低。」
據路透社報道，5月15日，一種名為本迪布焦（Bundibugyo）的罕見伊波拉病毒株爆發，目前尚無疫苗。由於該病毒在人口稠密地區傳播期間長期未被發現，導致追蹤和隔離感染者的密切接觸者變得異常困難，因此引發專家的憂慮。
世衛早前曾指出，從首例已知病例出現症狀到實驗室確診疫情，存在「關鍵的四周檢測空檔期」。
世衛組織病毒威脅技術官員萊甘德（Anais Legand）表示：「我們正在進行調查，以確定此次疫情的確切爆發時間和地點，鑑於疫情的規模，我們認為它可能在幾個月前就已經爆發了。」
報道指，剛果民主共和國曾經歷16次伊波拉疫情，但前線救援人員表示，他們現時缺乏基本物資，從止痛藥、口罩到追蹤密切接觸者所需的摩托車，這些都削弱了他們阻止疫情進一步擴散的努力。
世衛警告稱，預計本輪疫情造成的感染及死亡人數仍會持續上升。
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