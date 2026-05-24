特朗普：已指示美方代表不必急於達成協議　美媒：白宮料需時數日

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月24日在社交媒體發文稱，與伊朗的談判正在以有序且建設性的方式進行，他已告知我的代表們，不必急於達成協議。他表示，美國對伊朗船隻的海上封鎖將繼續全面有效，直至達成協議、獲得認證並簽署為止。美國媒體報道，白宮未預期協議能在24日當天協議，認為可能需時數日。



2026年5月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮宴會廳施工現場會見記者。 （Reuters）

特朗普表示，談判正在取得進展，美伊關係也變得更加專業和富有成效。但他補充說：「雙方都必須謹慎行事，確保萬無一失。絕不能犯任何錯誤！」

特朗普前一天曾表示，華府和伊朗已就一項和平協議「基本達成」諒解備忘錄，內容包括重新開放霍爾木茲海峽。路透社報道，對於他最新聲稱，已指示談判代表不必急於達成協議，或澆熄了外界對戰事快將平息的希望。

路透社引述消息人士稱，擬議的框架一旦出台，將分三個階段展開：正式結束戰爭、解決霍爾木茲海峽危機，以及啟動為期30天的更廣泛協議談判窗口（該窗口可以延長）。

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

Axios：料需時獲得伊朗領導層批准 美官承認最終或破裂

美國媒體Axios於24日報道，據美國高級官員在簡報會上表示，白宮不預計能在24日當天與伊朗達成協議，認為可能需要數日，才能獲得包括最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在內的伊朗領導層批准。

報道指出，美方官員對協議將在數日內簽署持樂觀態度，認為該協議將避免戰爭升級，並有助緩解全球石油供應壓力。但官員承認，協議未最終敲定，仍有可能破裂。此外，仍未 能確定伊朗能滿足特朗普對核問題的要求。