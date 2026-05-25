內塔尼亞胡：特朗普對伊朗立場不變　確認以色列在黎巴嫩有自衛權

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於5月24日表示，他前一天晚曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，兩人對伊朗的政策維持一致，且特朗普確認以色列在所有戰線有自衛權。



2026年5月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮宴會廳施工現場會見記者。 （Reuters）

納內塔尼亞胡表示， 他與特朗普的通話中，就重開霍爾木茲海峽的諒解備忘錄，以及伊朗核計劃開展談判的情況進行討論。他表示，與特朗普一致認為，任何與伊朗達成的最終協議，都必須消除核威脅。這意味著拆除伊朗的鈾濃縮設施，並從其領土上移除濃縮鈾。

內塔尼亞胡又稱，特朗普在通話中確認「以色列有權在所有戰線上自衛」，其中包括黎巴嫩戰線。內塔尼亞胡強調，以色列的政策與特朗普總統的政策一樣並保持不變，即伊朗不會擁有核武器。

2026年5月24日，以色列對黎巴嫩南部發動空襲後，竄起滾滾濃煙。（Reuters）

以色列空襲黎巴嫩南部釀至少11死

黎巴嫩衛生部同日表示，以色列對黎巴嫩南部納巴提亞地區（Nabatieh）西爾加爾比亞鎮（Sir al-Gharbiyeh）發動空襲，至少造成11人死亡，其中包括1名兒童、6名婦女，另有9人受傷。