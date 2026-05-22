英國真人騷爆性侵醜聞：女參賽者控訴受害　節目緊急下架

英國知名實境節目《Married at First Sight UK》（暫譯《一見成婚》，英文簡稱MAFSUK）近日爆出性侵爭議，幾名女參賽者指稱，在錄製節目期間遭到配對對象強迫發生性行為，甚至有人透露，製作團隊早已接獲相關反映，但節目內容仍照常播出。



根據英國廣播公司（BBC）報道，一名化名Lizzie的女性參賽者受訪時說，她曾在拍攝期間明確拒絕親密行為，但對方仍不顧其意願，甚至以「你是我妻子」為由施壓。她透露，事後身上出現瘀傷與抓痕，當下因過度驚恐而無法反抗。另有多名女性參賽者也提出類似控訴，質疑節目組未能妥善保護參與者。

《一見成婚》在英國播出多年，主打讓素未謀面的男女透過專家配對，在鏡頭前直接展開「婚姻生活」。參賽者不僅要共同居住、旅行，也必須長時間被拍攝，並在節目最後決定是否在現實生活中繼續交往。

英國知名實境節目《Married at First Sight UK》至今共有10季（Channel 4網站）

這檔節目是英國第四頻道（Channel 4）的高收視節目，並在澳洲、美國和法國等都以類似模式製作了各國版本。然而，隨着性侵爭議越滾越烈，外界將矛頭指向製作單位。

據了解，相關指控其實在節目播出前已傳入高層耳中，但節目並未因此停播或修改內容，導致受害者認為自己受到二次傷害。鑑於事態嚴重，英國第四頻道已宣佈將《一見成婚》從旗下串流平台全面下架。

捲入爭議的英國第四頻道，圖為在倫敦的總部（Getty）

此外，頻道高層普莉雅多拉格（Priya Dogra）日前也出面致歉，表示對受害者的經歷感到遺憾，並強調目前仍在進行調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

