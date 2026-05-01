Superdry共同創辦人James Holder強姦罪成　被控性侵醉酒女子

英國傳媒5月1日報道，知名服裝品牌Superdry（極度乾燥）共同創辦人James Holder遭陪審團判定強姦罪成，54歲的他被控2022年5月性侵一名醉酒女子。



經過在英國格洛斯特刑事法庭（Gloucester Crown Court）的5日審訊後，由7男5女組成的陪審團裁定James Holder強姦罪名成立。

法官較早前駁回James Holder的保釋申請，理由是他財力雄厚，憂存在逃跑風險。

2018年9月13日，James Holder伴隨英國哈里王子在英國參觀皇家海軍陸戰隊突擊隊訓練中心（Getty）

事發於2022年5月6日深夜，綜合英國天空新聞、英國廣播公司（BBC）等報道，James Holder當時在晚上外出到酒吧，原定與男友人坐的士回家，但兩人最終登上接載女事主的計程車，前往女事主的住所。

檢方指，在到達後，James Holder一度在對方家中小睡休息，但醒來後強姦女事主，檢方又指該女子當時處於醉酒狀態，更容易受到傷害，她曾一度哭泣，要求對方停止。

被告則否認犯罪，辯稱兩人之間的性行為屬雙方自願。

James Holder在時尚界甚有名氣，2003年與另一商人Julian Dunkerton合作創立Superdry。