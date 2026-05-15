內塔尼亞胡擬起訴《紐約時報》　指誹謗以軍性侵巴勒斯坦囚犯

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於5月14日表示，以色列計劃起訴《紐約時報》及其一名記者誹謗，原因是該報刊登了一篇報道，稱以色列士兵、獄警和定居者對巴勒斯坦囚犯實施了廣泛的性暴力。



2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

內塔尼亞胡發聲明稱，已指示其法律顧問考慮對《紐約時報》和資深記者克里斯托夫（ Nicholas Kristof，暫譯）採取最嚴厲的法律行動。

聲明指出：《紐約時報》和克里斯托夫誹謗以色列士兵，散佈關於強姦的血腥誹謗，試圖將以色列的英勇士兵與哈馬斯恐怖分子之間，製造出虛假的對稱。以方將在法庭與這些謊言作鬥爭，真相終將大白。

不過，內塔尼亞胡未透露將在何時何地提起訴訟。去年8月，他也曾揚言要起訴《紐約時報》，原因是該報刊登了一篇關於加沙饑荒的文章，但他最終未付諸行動。

2025年9月16日，以色列軍隊對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克翌日在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

《紐約時報》未對內塔尼亞胡的說法作出回應，但前一天曾發聲明強調，克里斯托夫採訪了14名男女，並盡可能透過其他證人、家屬和律師進行核實。克里斯托夫在該報評論版發文稱，美國利用人民稅款資助以色列的安全機構，因此美國也需為相關性暴力負責。

路透社報道，據聯合國和人權組織表示，自2023年10月7日哈馬斯突襲以色列，觸發新一輪以巴戰事以來，相關機構已記錄以色列和哈馬斯雙方的性暴力行為。