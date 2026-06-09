世界盃2026｜美國賽事籌備陷雙重危機　恐損經濟與國際形象

2026世界盃開鑼在即，有媒體指美國賽事籌備陷入雙重危機，包含聯邦經費遲遲未撥付、移民執法帶來的不確定性，恐將影響賽事順利舉辦、損及經濟效益與美國國際形象。



《衛報》報道稱，為協助11個主辦城市應對觀光人潮與龐大後勤安保壓力，美國國會已核准6.25億美元（約49億港元）專款，然而撥款遲遲未到位，時隔四個月各城市分文未得，導致各地籌備作業陷入停滯。

後勤難題隨著賽程逼近不斷加劇。邁阿密（Miami）、堪薩斯城（Kansas City）、麻省（Massachusetts）的福克斯堡（Foxborough）等多個賽事城市紛紛傳出危機，不僅安保規劃難以推進，球迷節面臨取消風險，小鎮甚至威脅扣留國際足協（FIFA）的賽事許可證。

圖為2026年6月1日，美國新澤西州將舉辦2026世界盃的8場賽事，包括世界盃決賽。（Reuters）

除財務困境外，美國移民及海關執法局（ICE）的執法立場引發巨大爭議。面對是否排除賽場周邊執法的提問，美國移民與海關執法局（ICE）局長萊昂斯（Todd Lyons）拒絕給予保證，並表明ICE是世界盃安保的「關鍵」，不排除部署戰術執法小組。

雖ICE過去協助大型活動安保並無事故，但當前執法氛圍已引發社會恐慌。目前已有數十國發布赴美旅行警示，超過90個民間團體致函國際足聯，擔憂執法行動造成寒蟬效應。

2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）為足球場鋪上真草，為馬上到來的世界盃做準備。（Reuters）

目前，不少合法居留的移民民眾表示不敢參與賽事活動，該情況恐導致球迷參與度下滑。僅紐約與新澤西地區，就可能損失高達33億美元（約259億港元）的觀賽經濟效益。

對此，國會議員皆呼籲盡快解決問題，要求聯邦政府火速撥付專款、公開保證合法球迷不會成為執法目標，盼順利完成賽事，向世界展現美國形象。