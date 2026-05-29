世界盃2026｜美墨加將對伊波拉高風險地區旅客採取一致入境措施
撰文：張涵語
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美國、墨西哥和加拿大5月28日（周四）發表聯合聲明，宣布針對來自非洲伊波拉疫情高風險地區的旅客，採取一致的公共衛生旅行措施，旨在世界盃期間保護本國公民和遊客的安全。
路透社報道，聲明中表示，「在我們歡迎世界來到北美之際，該地區每個人的健康和安全仍然是我們的首要任務。」 但聲明並未詳細說明這些一致的措施。
世界衛生組織（WHO）此前於5月17日宣布剛果民主共和國的伊波拉疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，並表示疫情極有可能蔓延至鄰國。這項決定促使各國政府加強與旅行相關的防控措施。
美國上週宣布禁止近期前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境美國。美國疾病控制及預防中心（CDC）隨後還將禁令擴大至過去21天內曾造訪這些國家的綠卡持有者。
加拿大已禁止來自剛果民主共和國、烏干達和南蘇丹的居民入境，為期90天，該禁令於周三生效。墨西哥周一則宣布，該國機場將實施更嚴格的伊波拉病毒篩檢措施，並敦促公眾避免前往剛果民主共和國，亦要求從該國入境者遵守為期21天的隔離規定。
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