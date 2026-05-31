世界盃2026｜3名中國球證將出征美加墨世界盃

雖然中國男足無緣美加墨世界盃，但三名球證將在世界盃執法。據新華社報導，中國足球裁判馬寧、傅明、周飛星期六（5月30日）從北京啟程，出征2026年美加墨世界盃。



三人稱，將在世界杯賽場上努力展現中國裁判的風采，並把從世界盃上學到的先進理念和經驗帶回中國，助力中國足球裁判事業發展。

這是馬寧第二次入選世界盃裁判名單，他在2022年卡塔爾世界盃上以第四官員身份參與了多場比賽的執裁工作。馬寧也將成為首位參與兩屆世界盃執裁的中國裁判。 傅明和周飛則是首次入選世界盃裁判名單。

2026年5月12日，洛杉磯世界盃組委會舉行媒體活動，慶祝世界盃決賽周倒數30天。 （Getty Images）

據馬寧介紹，他們將在美國邁阿密進行為期10天的培訓，旨在統一判罰尺度，並讓裁判間的配合更加默契。實踐方面的培訓包括體能訓練與測試、模擬比賽訓練、執裁熱身賽（裁判盃）等; 理論方面的內容包括新規則的講解分析，比如規則變化的深層含義與目的、對足球運動的影響等。

美加墨世界盃將於當地時間6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行，這將是首屆有48支球隊參賽的世界盃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

