美墨加協定談判撇開加拿大　汽車業官員：談好後再逼其接受

據路透社報道，美國與墨西哥已於5月28日在墨西哥城舉行關於修訂《美墨加協定》（USMCA）的雙邊談判，但因此前美加因貿易和外交問題交惡，此次談判不涉及加拿大方面。美國貿易代表辦公室則表示，美墨談判將持續至7月下旬，但尚未安排與加拿大方面的談判。



美國：欲提高原產地規則

四位熟悉美方談判立場的人士表示，在美墨雙邊談判中，特朗普政府向墨西哥方面提出的最新要求為：汽車和卡車商品欲獲得優惠關稅准入，其必須有82%的零部件在北美生產，且其中50%必須在美國境內生產，而現行協定要求的本地零部件含量為75%。

消息人士還稱，美國貿易代表辦公室還提議將卡車的本地零部件含量從現行的70%提高到75%。此外，北美乘用車「核心部件」（包括發動機、變速箱、主要車身部件以及動力電池）價值的40%必須在高工資管轄區（即美國或加拿大）生產，皮卡「核心部件」的本地含量則為45%。

《美墨加協定》是1994年《北美自由貿易協定》的延續，於2020年生效，使每年近1.6萬億美元（約12.54萬億港元）規模的三邊貿易實現零關稅。但自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年再度上任以來，其對加拿大和墨西哥的汽車及零部件加征了25%的關稅，並對來自加拿大和墨西哥的鋼鐵、鋁和銅徵收50%的關稅。

對墨西哥大加關稅，將嚴重打擊北美的整個汽車產業鏈。（路透社）

但一位熟悉談判的墨西哥官員表示，雙方在墨西哥城會談中「沒有意外」，美方官員「絲毫沒有」暗示要退出USMCA。

美國貿易代表辦公室則表示，談判旨在減少美國與墨西哥的貿易逆差並加強美國的供應鏈，雙方的談判還涵蓋了鋼鐵和鋁的貿易，以及經濟安全條款，旨在防止中國和其他國家的商品利用USMCA進入美國市場。並稱兩國還將尋求提高醫療器械、藥品和化妝品等行業的監管相容性。

墨西哥：仍希望實現零關稅

另據墨西哥最大的私營報紙《墨西哥先驅報》報道，墨西哥汽車工業協會（AMIA）主席加爾薩（José Rogelio Garza Garz）在接受採訪時表示，AMIA的終極首要目標仍是尋求修訂USMCA實現零關稅、實現自由貿易。

根據AMIA的資料，受到特朗普對汽車、零部件以及鋼鋁加征的關稅影響，2025年墨西哥境內汽車零部件產業的生產總值為1190億美元（約9327億港元），同比下降2.21%；同時，去年墨西哥整車出口338萬輛（其中78%銷往美國），同比下降2.6%。

加爾薩表示，墨西哥產業界將在談判中堅持三項關鍵原則：第一，確保談判後的協定得到有效履行；第二，保持對區域市場的自由和優惠准入，對符合協定要求的產品實行零關稅；第三，深化北美一體化，減少對其他地區的依賴。他表示，以上原則也得到了墨西哥經濟部的支援。

全球多間車廠於墨西哥設廠，增加關稅意味美國汽車價格會上升。（Getty Images）

另據美國貿易代表辦公室的資料，目前墨西哥對美出口的汽車零部件中，仍有10%不符合USMCA的原產地規則。

為此，墨西哥汽車產業界已開始著手識別來自亞洲的供應源。加爾薩表示，必須分析區域內哪些企業可以替代這些來源，並評估成本、產能和供貨量等因素，以確保價值鏈的連續性。

但加爾薩也強調，由於亞洲國家在半導體、晶片、電池和稀土產品等領域實力很強，其供應來源難以被替代。因此美方要求提高原產地規則對墨西哥而言並不可行。

墨西哥國家汽車零部件工業協會（INA）行政總裁迪亞斯（Francisco Nicolás González Díaz）也坦言，關於USMCA的下一輪談判「將會很艱難」，但他不認為美國和加拿大會完全退出協議。

汽車行業獨立諮詢顧問勞爾·莫雷諾則認為，此次談判不僅僅是貿易問題，更是戰略問題：墨西哥必須鞏固自身作為北美競爭力關鍵一環的地位，而不僅僅是低成本的製造平臺。

加拿大：面臨新一輪壓力

值得一提的是，此次談判不涉及加拿大方面，也沒有包含計算加拿大任何零部件含量的條款。此前，特朗普政府屢屢批評加拿大向美國出口汽車及汽車零部件，並要求將這些生產轉移到美國。

美國貿易代表辦公室表示，美國和墨西哥將於6月16-17日在華盛頓繼續會談，重點討論農業和「公平競爭環境」；第三輪談判則定於7月下旬在墨西哥城舉行，但尚未安排與加拿大的談判。

2025年12月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，中）和加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）共同出席2026年世界盃抽籤儀式。（Reuters）

汽車行業官員表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）極有可能在與墨西哥達成新協定後，將以上規則提交給加拿大，逼迫後者接受。對此傳言，格里爾則一直閃爍其詞，回避未來USMCA是繼續作為三邊貿易協定，還是分解為美墨、美加間單獨的雙邊協定。

格里爾表示，他打算在修訂後的USMCA中對墨西哥和加拿大的關鍵工業品和金屬保留一定關稅，但兩國的稅率可能較低。目前，來自日本、韓國、歐盟和英國的汽車可以以低於加拿大或墨西哥汽車的稅率進口至美國。

本文獲《觀察者網》授權轉載。