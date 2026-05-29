卡尼籲美加建立新夥伴關係　稱「強盛加拿大將有助美國再次偉大」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）5月28日（周四）在紐約經濟俱樂部（Economic Club）發表講話時，呼籲與美國建立「新型夥伴關係」。並稱因特朗普（Donald Trump）關稅政策而減少對美依賴的加拿大，仍可以幫助「美國再次偉大」，因一個更獨立的加拿大將成為美國更好的盟友。



綜合外媒報道，卡尼表示，由於總統特朗普的政策，加拿大已試圖減少對美國外交和經濟的依賴，但此舉仍將使美國人受益。卡尼說，「這對所有加拿大人都有好處，對美國也有好處，因為一個更強大的加拿大會是一個更好的盟友。」

2026年5月28日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在美國紐約經濟俱樂部（Economic Club）發表演講。（Reuters）

卡尼還將特朗普的競選口號與自己的標語結合起來，稱「讓我們明確一點：強盛的加拿大將有助於美國再次偉大。」

卡尼在演講中並未淡化特朗普政府帶來的全球震盪。他認為世界正變得更加分裂與危險，而美國則正在重塑其所有的商業關係。但卡尼指，加拿大已迅速着手應對這些變化，「透過多元化我們在海外的合作夥伴關係。我們必須自力更生，忠於自我。」