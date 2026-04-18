美商務部長轟加拿大貿易戰略「太差勁」　需重新審視美墨加協定

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周五（4月17日）批評稱，北美自由貿易協定現版本是一項「糟糕協議」，並在即將到來的7月1日重新談判前抨擊加拿大的貿易戰略。北美自由貿易協定（NAFTA）旨在消除美加墨三國間的關稅和貿易壁壘，於2020年7月1日被《美墨加協定》（USMCA）取代。



由於加拿大、墨西哥和美國須在7月1日前審查《美墨加協定》，加拿大為取消美國對其關鍵工業部門徵收懲罰式關稅所做的努力，將影響重新談判結果。

盧特尼克表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認為，他在第一任期內談判達成的《美墨加協定》是一項「糟糕的協議」，或在7月審查期前讓它「失效」，指「它需要重新構想，重新審視」。

2026年3月31日，美國華盛頓特區白宮橢圓辦公室，美國總統特朗普（Donald Trump）在簽署行政命令儀式上，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）並肩交談。（Reuters）

他又回應加拿大前談判代表指「時間對加方有利」的說法，直言：「這是我聽過最糟糕的策略。他們太差勁了（They suck）——我們可是30萬億美元（約233萬億港元）的經濟體。」

報道指，在特朗普發動貿易戰之前，加拿大出口商品約有76%銷往美國，而美國出口商品只有17%銷往加拿大。

盧特尼克隨後更批評加拿大總理卡尼（Mark Carney）前往中國尋求貿易夥伴關係，「這簡直瘋了」。

2026年1月14日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在北京首都國際機場走下飛機，這是自2017年以來加拿大總理首次訪問中國。(Reuters)

美國商務部發言人其後向傳媒解釋，盧特尼克發表「他們很糟糕」的評論，是指雙邊貿易失衡，而非加方的談判策略。