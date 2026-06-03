科威特美軍基地遭攻擊　伊朗格什姆島傳爆炸聲

伊朗國家電視台（IRIB）於6月3日報道，伊朗向位於科威特的美軍阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base），以及阿里夫堅軍營（Camp Arifjan）發動攻擊，現場傳出爆炸聲。報道指出，在伊朗發動攻擊前，美國在波斯灣、霍爾木茲海峽及伊朗格什姆島（Qeshm Island），對伊朗採取了敵對行動。



科威特軍方3日凌晨發聲明稱，科威特防空部隊正攔截來襲的敵對導彈和無人機，如果民眾聽到爆炸聲，那是防空系統攔截襲擊的結果。據身在科威特城的新華社記者稱，科威特於淩晨拉響防空警報，隨後傳來多次強烈爆炸聲。

在此之前，伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱，伊朗格什姆島傳出爆炸聲，但尚不清楚具體起因。

巴林、伊拉克亦傳爆炸聲 美軍擊中圖駛往伊朗油輪

綜合伊朗國家電視台（IRIB）及以色列媒體報道，伊朗除向科威特的美軍基地施襲，伊拉克埃爾比勒（Erbil）、巴林也接連傳出爆炸聲，但報道未詳細節。巴林內政部證實，於3日凌晨拉響警報，敦促民眾保持冷靜，前往最近的安全地點。

美軍中央司令部（CENTCOM）同日公布，美軍一架戰機當天在波斯灣向一艘試圖駛向伊朗港口的空載油輪發射「地獄火」（Hellfire）導彈，使其喪失航行能力。美軍指出，該船船員無視警告，多次拒絕服從美軍下達的指令。

據指出，該艘油輪名為LEXIE號，2025年3月因參與伊朗石油貿易被美國財政部屬下外國資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。