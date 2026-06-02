伊媒稱美國伊朗數日前已停止訊息交流　魯比奧否認：正與伊朗磋商

伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars news agency）6月2日引述知情人士報道，伊朗和美國之間就諒解備忘錄展開的溝通已於數日前停止。不過美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則指，仍在與伊朗磋商，又指伊朗已同意就其核計劃某些方面展開談判。



2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，與美國總統特朗普（Donald Trump）共同出席中方安排的國宴。 （Reuters）

據伊媒報道指，德黑蘭與美方在數日前已中止交換訊息，伊朗方面發給華府的最後訊息是「關於黎巴嫩問題的明確訊息」，報道未作詳細說明內容。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，對黎巴嫩停火是美伊任何最終協議內不可或缺的一部份。

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行內閣會議時用手指向某人。（Reuters）

伊朗媒體前一日在6月1日報道，伊朗方面因不滿以色列加強打擊黎巴嫩，決定暫停透過斡旋方與美國交換訊息，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）回應事件時，則特朗普認為美伊將在「未來一周內」達成協議，以延長停火期限並重開霍爾木茲海峽。他形容進展順利，「今天出現一點小插曲，但我很快就扭轉局面。」