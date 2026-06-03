伊媒：哈梅內伊葬禮將在3座城市舉行 料多達2000萬人參加
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗媒體6月2日報道，伊朗首都德黑蘭市政府官員表示，已確定將在德黑蘭、庫姆（Qom）和馬什哈德（Mashhad）三座城市，為已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）舉行葬禮。
伊朗國家電視台（IRIB）報道，德黑蘭市政府官員表示，相關部門正籌備在首都舉行的送葬儀式，預計有1500萬至2000萬人參加，包括來自巴基斯坦、阿富汗、印度、孟加拉等地的人士。
根據哈梅內伊生前遺願及其親屬建議，其遺體將安葬於馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine），整個葬禮活動計劃持續3天。該官員未透露國葬日期，但有伊朗媒體指可能在本月中。
哈梅內伊2月28日遭美以空襲死亡，葬禮一度宣布於3月舉行。但伊朗官員於3月初表示，葬禮已被無限期推遲，原因是預計會有大量人員參加，安排存在困難。
伊朗準備為已故最高領袖哈梅內伊舉行盛大葬禮伊朗下令關閉德黑蘭連鎖咖啡店 指其杯子圖案影射哈梅內伊遇襲伊朗宣布哈梅內伊國葬延期 稱因預期人潮空前以黎代表華府舉行新一輪會談 黎巴嫩：南部遭空襲至少10死131傷伊媒稱美國伊朗數日前已停止訊息交流 魯比奧否認：正與伊朗磋商