伊媒：哈梅內伊葬禮將在3座城市舉行　料多達2000萬人參加

伊朗媒體6月2日報道，伊朗首都德黑蘭市政府官員表示，已確定將在德黑蘭、庫姆（Qom）和馬什哈德（Mashhad）三座城市，為已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）舉行葬禮。



2026年2月17日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗德黑蘭會議中揮手。（Reuters）

伊朗國家電視台（IRIB）報道，德黑蘭市政府官員表示，相關部門正籌備在首都舉行的送葬儀式，預計有1500萬至2000萬人參加，包括來自巴基斯坦、阿富汗、印度、孟加拉等地的人士。

根據哈梅內伊生前遺願及其親屬建議，其遺體將安葬於馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine），整個葬禮活動計劃持續3天。該官員未透露國葬日期，但有伊朗媒體指可能在本月中。

哈梅內伊2月28日遭美以空襲死亡，葬禮一度宣布於3月舉行。但伊朗官員於3月初表示，葬禮已被無限期推遲，原因是預計會有大量人員參加，安排存在困難。