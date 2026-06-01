以色列攻佔黎巴嫩戰略古堡惹歐洲多國譴責　魯比奧推動以黎新停火

中東局勢仍未明朗，以色列5月31日宣布佔領黎巴嫩一座戰略古堡，是以軍逾26年最深入黎巴嫩的行動。有美國官員稱，國務卿魯比奧（Marco Rubio）分別與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun ）及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，推動以黎兩國新一輪停火。



《衛報》報道，以色列防長卡茨（Israel Katz）稱已攻佔博福特城堡（Beaufort Castle），古堡建於大約12世紀十字軍東征時期，其後分別遭薩拉丁（Saladin）、奧斯曼帝國（Ottoman Empire，又譯鄂圖曼帝國）、法國，以及巴勒斯坦解放組織等勢力佔據。它俯瞰黎巴嫩及以色列北部，因此極具戰略地位，而以色列在1982至2000年佔領南黎巴嫩期間，曾用該古堡作為基地。

圖為2026年5月31日，以色列軍方公開以軍士兵攻入黎巴嫩南部博福特城堡（Beaufort Castle）的一刻片段。（Reuters）

以軍表示在南黎巴嫩的博福特嶺及瓦迪·薩魯基河谷地區（Wadi Saluki）採取行動，清除真主黨（Hezbollah）的基建，並擴大以色列在當地控制權。內塔尼亞胡則形容，今次對以軍而言是英勇作戰的象徵，並指示加強及擴大控制原本屬真主黨範圍的地區。

事件惹來歐洲多國譴責，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）認為南黎巴嫩局勢升溫是毫無正當理由，外長巴羅（Jean-Noel Barrot）則要求召開安理會討論事件；而英國及德國外長亦加入批評以色列，並敦促以色列及真主黨遵守停火協議。

2026年2月11日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）與美國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）於華盛頓簽署以色列加入「和平委員會」文件。（X@Benjamin Netanyahu）

一名美國官員向美媒Axios表示，魯比奧與奧恩及內塔尼亞胡通話，提出新一輪停火計劃，第一步是真主黨停止攻擊以色列，換取對方避免在貝魯特的行動升溫。該名官員提到，奧恩嘗試推動有關計劃，惟黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）則要求以色列先停火。