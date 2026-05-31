萬斯或無法接班？　特朗普據報屢質疑其競選能力　與魯比奧比較

美國副總統萬斯（JD Vance）長期以來被視為接替總統特朗普（Donald Trump）的熱門人選，惟《紐約時報》30日報道，特朗普對是否支持萬斯成為接班人仍有疑慮。



報道指，特朗普上任至今讓萬斯參與重大決策，允許其在高調場合展示自己，並由萬斯代表自己與民主黨鬥爭，令其成為共和黨內的「默認接班人」。但他近期常向其幕僚和盟友提及，自己不確定萬斯是否有能力走到最後。

特朗普曾多次表示，萬斯從未在沒有其支持的情況下贏得任何艱難的選舉，並似乎對他在擔任副總統期間休假次數感到不滿。

2026年5月19日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行記者會。 （Reuters）

此外，特朗普近來亦頻繁將萬斯與國務卿魯比奧（Marco Rubio）比較。

近期民調顯示，約七成以上共和黨選民肯定特朗普的表現，約四分之三共和黨選民對萬斯持正面看法，但兩人在全國選民中都相當不受歡迎，萬斯的整體支持度僅約四成。

不過，報道也指出，萬斯身兼共和黨全國委員會財務主席，掌握重要競選資金來源，仍被盟友視為最佳接班人。