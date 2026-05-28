魯比奧訪印稱關係牢固　專家：僅屬安撫　印度恐淪為中美談判籌碼

近日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問印度，重申美印關係的重要性，討論在能源和貿易領域擴大合作。但在分析人士看來，魯比奧此行只是為了安撫印度，美印關係並沒有得到實質性的改善。



據美國《紐約時報》5月27日報道，多名專家認為，印度政府對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華感到擔憂。印度官員擔心，如果美國和中國的關係得到緩和，印度對美國的價值將會進一步降低，只能充當美國與中國談判時的「籌碼」。

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魯比奧5月23日抵達印度，開啟為期4天的訪印行程。印度總理莫迪（Narendra Modi）與魯比奧舉行了會談，雙方討論了能源和貿易問題。魯比奧稱讚印度是美國「最重要的戰略伙伴之一」，他表示，美國希望向印度銷售更多能源產品。

特朗普24日也在一次影片連線中表示，莫迪是「偉大的朋友」。他向莫迪保證，印度可以信賴美國，「印度想要什麼，就能得到什麼」。

然而，特朗普政府出台的一系列政策都對印度造成沉重打擊。2025年，特朗普一度對印度輸美商品徵收高達50%的關稅。今年2月，美國和印度宣佈達成一項貿易協議，美國同意將關稅稅率下調至18%，作為交換，印度將停止購買俄羅斯石油，並降低貿易壁壘。

特朗普還採取了嚴厲的反移民措施，大幅收緊簽證政策。2025年9月，特朗普簽署法令，將H-1B簽證費用提高至10萬美元（約78萬港元）。由於超過70%的H-1B簽證持有者來自印度，特朗普的政策對印度外包行業造成巨大衝擊。

美國總統特朗普宣佈對申請H-1B簽證的申請人徵收10萬美元的費用。（Getty Images）

對此，魯比奧在訪印期間解釋稱，相關政策並非針對印度，美印關係依然「牢固」。

分析人士指出，美國是印度最大的出口市場，印度需要與美國保持穩定的關係，但特朗普政府對待印度「忽冷忽熱」，令能源高度依賴進口的印度承受巨大的壓力。魯比奧此次訪問只不過是為了安撫印度，並沒有給印度帶來多少好處。

英國倫敦國王學院國際關係客座教授哈什・潘特（Harsh Pant）表示，特朗普與印度的接觸缺乏連貫性，也沒有對美印關係作出公開承諾，顛覆了印度對兩國關係的認知。

潘特稱，印度始終認為，美印關係的基礎是經濟夥伴關係，合作主要集中在「印太地區」，巴基斯坦沒有發揮太大的作用。但特朗普第二任期內，美國對印度徵收高額關稅，與巴基斯坦領導人保持密切聯繫，似乎還有意緩和與中國的關係，這些舉措都與印度的認知不同。

潘特認為，這使得印度失去了與美國打交道的「框架」。

《紐約時報》稱，長期以來，美國政府與印度保持緊密聯繫，將其視為「制衡」中國的力量，印度也樂於扮演這一角色。但隨著特朗普訪問中國，印度開始擔心，自己在美國外交政策中的地位將下降。

印度智庫社會與經濟進步中心的南亞問題專家康斯坦丁諾・澤維爾（Constantino Xavier）分析稱，印度官員現在擔心，如果美國和中國的關係穩定下來，印度對美國的價值將進一步降低，只能充當美國與中國談判時的「籌碼」。他表示：「印度正變得可有可無，利用價值愈來愈低。」

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

在分析人士看來，魯比奧訪印之行僅僅發表了一系列「讓印度人安心的言論」，卻沒有什麼實質性的成果。澤維爾說：「此次訪問起到了一定效果，但要挽救美印關係，還需要真正的良藥。這需要兩國領導人之間進行根本性的政治調整。」

《紐約時報》提到，魯比奧在訪問的最後一天討論了「四方安全對話」（Quad）機制，該機制由美國、印度、日本和澳洲組成，旨在加強海上合作，「制衡」中國影響力。但相關討論沒有取得太多成果，分析人士指出，只有美國積極參與，該機制才能有效運作。

報道稱，由於美國對華政策有所轉變，尚不清楚特朗普對「四方安全對話」還有多少興趣。

常駐北京的分析人士阿南特・克里希南（Ananth Krishnan）表示，印度對當前印美關係的發展方向以及雙方關係惡化深感擔憂，「雖然我認為雙方在防務和科技等領域建立的深厚聯繫仍具有韌性，但值得注意的是，這種聯繫已經從將印度視為該地區的關鍵夥伴轉變」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

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