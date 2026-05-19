Nvidia黃仁勳：中國始終會向美國開放AI晶片市場

美國人工智能（AI）巨企英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳預計，中國當局最終會允許美國人工智能晶片輸華。



黃仁勳上週隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華，周一（5月18日）在拉斯維加斯舉行的戴爾科技集團（Dell）年度全球技術峰會期間，接受彭博電視訪問時說，「中國政府必須決定要在多大程度上保護國內市場。我的感覺是，隨着時間的推移，中國市場終將開放。」

黃仁勳上週最後一刻才加入美國商界領袖代表團，隨特朗普赴北京與中國國家主席習近平進行重要會晤。黃仁勳上週訪華行令投資者及華盛頓對華鷹派人士猜測英偉達可能在人工智能晶片輸華方面取得突破。

圖為2026年5月14日，Nvidia創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳隨同特朗普訪華。（Reuters）

黃仁勳表示，他並未直接與中方官員討論公司向中國客戶銷售H200人工智能晶片的計劃，但他承認雙方官員在會談中確實提及這一話題。「特朗普總統與中方領導人進行了交流，我期待他們的決定」。

特朗普在上周五（15日）返回華盛頓後表示，英偉達H200晶片「確實被提及，我認為可能會有進展」，但未作進一步說明。他補充稱，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們選擇不這麼做，他們想自己開發」。

2026年4月30日，特朗普總統在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中與英偉達執行長黃仁勳握手。（Reuters）

特朗普去年12月允許英偉達向中國客戶出售H200人工智能晶片，顯示美國在限制中國AI發展方面的措施有所放寬。此後，美國商務部也發放出口許可證，讓英偉達AI晶片可以輸華。不過，中企在北京指引下撤銷採購，以支持包括華為在內的中國製造商自主研發的晶片。

本文獲《聯合早報》授權轉載

