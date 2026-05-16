特朗普訪華｜美參院外委會批總統「單打獨鬥」　令美國陷入被動

美國參議院外交關係委員會（Senate Foreign Relations Committee）5月15日就中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）北京會晤成果後發表聲明，既明確中美關係作為世界最重要雙邊關係之一的重要性、強調兩國保持對話溝通的必要性，也對特朗普政府在此次會晤中的施政表現提出嚴厲批評，明確表達在多項核心議題上的立場和訴求。



聲明指出，特朗普總統未能借此次中美元首峰會，推動實現任何關乎美國民眾核心利益的關鍵目標，具體包括遏制所謂「中國不公平貿易行為與軍事侵略」、維護美國科技與經濟主導地位、捍衛人權以及強化威懾以防範台灣問題引發衝突等。

聲明還批評稱，特朗普政府在會晤前未與美國盟友及夥伴協調統一方針，奉行「單打獨鬥」的外交策略，不惜犧牲美國國家安全利益，換取微不足道且可逆轉的「協議」，其魯莽政策嚴重削弱了美國在對華競爭中的優勢地位，致使美方在峰會中陷入被動。

2026年5月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）結束中國之行返回白宮時，向鏡頭做出手勢。（Reuters）

針對台灣問題，聲明表達強烈關切，稱特朗普在峰會期間未捍衛美國對台灣的支持、拒絕就美國協助台灣防務的相關義務與習近平磋商感到深切不安。聲明中還明確呼籲美國政府落實2026年1月預先批准的價值140億美元的美國對台軍售。

聲明就伊朗戰爭及俄烏衝突還指責道，特朗普總統作為三軍統帥卻未與習近平對質關於中方對伊朗政權的支持及情報共用的舉動，且沒有持續向中方施壓停止支援俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會晤。（Reuters）

聲明提到，人工智能安全談判絕不能成為技術投降的「特洛伊木馬」，特朗普政府批准向阿里巴巴和騰訊等中企出售晶片是危險行為，並重申美國必須對晶片嚴格執行出口管制，確保美國在人工智能的賽道上保持優勢。

有關中美貿易戰，聲明強調，中方正在竊取美國知識財產、將稀土出口管制武器化，導致美國工人和企業利益受損，而特朗普總統沒有在峰會上獲得任何讓步，反而讓習近平主席再次展現實力。