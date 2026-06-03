樂極生悲！美國17歲球迷「坐車窗上」慶祝馬刺獲勝 不慎摔落腦死
撰文：TVBS新聞網
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聖安東尼奧馬刺5月28日在NBA西區決賽第六戰，以 118:91 大勝奧克拉荷馬雷霆，將系列賽扳成 3:3 平手。一名17歲馬刺球迷當日慶祝球隊獲勝時，從行駛中的車輛摔落，頭部遭受重創，之後被宣告腦死。
據《紐約郵報》報導，17歲的青少年荷西（Jose Rodriguez）在5月28日慶祝馬刺贏得第6戰、將系列賽逼入第7戰生死決戰時，不幸從車上摔下，頭部受到撞擊。家屬表示，他已被判定腦死且無法生還，親屬週末均守在病榻旁，醫生預計將拔除其生命維持系統。
醫生預計將拔除其生命維持系統：
坐在車窗上慶祝 不幸摔落
荷西的阿姨娜哈德森（Yvonne Hudson）透露，事發時荷西坐在副駕駛座開啟的車窗上，車輛撞上路緣後失去平衡，導致他摔落地面，街道留下了斑斑血跡。他的朋友隨即將他送往附近診所，當時他一度長達8分鐘沒有脈搏，隨後因頭部傷勢過重，轉移至創傷中心。
娜哈德森補充表示，荷西出門前曾央求父母允許他出門慶祝，父母起初因擔心瘋狂球迷的脫序行為而感到猶豫。在荷西保證會有其他家長全程陪同後，父母才點頭答應，不料他最後卻是單獨與朋友出門。
荷西平時工作認真，原定於明年從聖安東尼奧的法蘭克特哈達學院（Frank Tejada Academy）畢業，並在當地的燒烤店工作。家屬已在GoFundMe發起醫療與善後費用籌款，網頁中形容他是一名善良、正面且樂於助人的青年。
馬刺隊在5月30日晚間以111:103擊敗雷霆隊，晉級NBA總決賽，將與東區冠軍紐約尼克爭奪今年總冠軍。
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