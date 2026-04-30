休班女警等燈遭猛撞捲大巴底慘死　肇事者竟先驗車　車Cam畫面曝

台灣台南市警局育平派出所一名28歲鄭姓女警，於4月28日清晨休假外出時發生奪命車禍，不幸殉職。



根據最新曝光的車Cam畫面顯示，當時鄭姓女警行經台南市安南區安和路二段，正依序在路口停等紅燈並逐漸減速，不料後方一名20歲戴姓女大學生疑似完全未注意前方狀況，在毫無煞車的情況下猛力追撞，導致鄭女瞬間失去重心，連人帶車往左側偏移，不幸遭併行的遊覽車後輪輾過，當場因粉碎性顱腦創傷殉職。

+ 5

這段怵目驚心的撞擊瞬間紀錄了慘劇發生的全過程。畫面中，鄭姓女警在遭受後方突如其來的猛烈撞擊時，雙手被迫離開龍頭，雙腳更因強大衝擊力道瞬間騰空。她在倒地前的生死關頭仍不斷揮舞雙手試圖找回平衡，極力想要穩住車身，無奈受限於物理慣性，最終仍連人帶車倒向左側車道。儘管一旁的遊覽車司機在發現異狀後已立即向左急切閃避，但仍難以阻止悲劇發生，後輪直接輾過試圖爬起的鄭姓女警。

更令外界感到寒心的是，肇事的戴姓女大學生在釀成大禍後，其反應引發社交平台強烈撻伐。車Cam畫面拍下戴女在事發後，並未第一時間上前查看鄭姓女警的傷勢，反而僅顧著低頭彎腰檢查自己機車的受損狀況。台南警方目前已針對這起事故展開深入調查，除釐清戴女是否有分心駕駛之情事外，也將確認相關肇事責任。這名正值青春年華的女警在休假期間不幸遇難，也讓警界同仁感到萬分悲慟與不捨。

延伸閱讀：外賣員行駛中詭異舉手突倒地 慘遭田螺車無情輾斃 當場斷開兩截

【本文獲「引新聞」授權轉載。】