紐約2少女爬車頂「地鐵衝浪」喪命　母看新聞得悉噩耗崩潰｜有片

美國紐約市再有年輕人因「地鐵衝浪」喪命。10月4日，兩名年輕女孩在紐約市地鐵上被撞身亡。調查人員表示，這兩名少女是偷偷溜出家門，準備進行一夜的冒險。其中一名遇害者的母親翌日早上看新聞時從少女的個人物品認出其身份。



網上有關兩名少女因「地鐵衝浪」的影片：

據美國《時人》雜誌報道，一名12歲女孩半夜偷偷溜出家門，與13歲的朋友見面，兩人隨後在紐約「地鐵衝浪」期間雙雙身亡。社交平台如TikTok上有大量有關「地鐵衝浪」的影片，導致美國有不少年輕人爭相倣傚，爬上行走中的列車並拍片放上網。

目前，官方已公布遇難者身分。

紐約市警察局 (NYPD) 證實，4日凌晨3時左右，警方接到911報警電話後，在布魯克林的馬西大道地鐵站發現12歲的Zemfira Mukhtaro和13歲的埃巴納Ebbira Mukhtaroina的屍體。

紐約市交通局 (NYCTA) 主席Demetrius Crichlow表示，這宗悲劇與「地鐵衝浪」有關。

Crichlow坦承：「兩名少女的離世令人心碎，因為她們竟然認為在地鐵車廂外玩滑板是一種可以接受的遊戲。家長、老師和朋友需要提醒孩子們：爬上地鐵車廂頂可不是「衝浪」，而是自殺。」

他還補充說，這兩名少女的家人以及發現遇難者的交通工作人員都「對這場悲劇感到震驚」。

紐約警察局表示，去年紐約市有四人因「地鐵衝浪」喪生。

據報道，Zemfira Mukhtaro的家人翌日觀看當地新聞時意識到事情不太對勁。她的母親Nataliya Rudenko向媒體表示，她當時正和11歲的女兒Maryam Mukhtarov準備早餐，女兒從新聞片段中認出了姐姐的滑板和錢包。

調查人員確認這些物品是Zemfira Mukhtaro的遺物。他們認為，Zemfira Mukhtaro在社交平台上認識Ebbira Mukhtaroina，兩人相約在那個晚上偷偷溜出家門去冒險。

Zemfira Mukhtaro的母親哀傷地表示「她當時應該在房間裏睡覺，現在，我們卻要籌備她的葬禮。」