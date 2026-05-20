渠蓋遭貨車撞移　紐約56歲婦不慎墮坑渠慘死　家屬痛訴現場無警示

美國紐約5月18日午夜前發生一宗罕見的奪命意外。56歲女子戈卡伊（Donike Gocaj）在第五大道下車，隨後不慎跌入深達3米、且未加蓋的維修孔洞。救援人員接獲報案趕赴現場時，發現她倒在洞底昏迷不醒，隨即將其送往當地醫院搶救，但仍宣告不治。



貨車推移渠蓋釀禍 家屬痛訴現場無警示

據《BBC》報道，公用事業公司聯合愛迪生調閱監視器畫面後，研判該處的坑渠蓋在案發前遭到一輛貨車撞擊而移位，大約12分鐘後，死者便將車輛停在附近並走下車，隨即發生不幸。聯合愛迪生公司強調，雖然重型車輛導致坑渠蓋移位的情況相當罕見，但目前正在全力釐清細節，並向死者家屬致哀。

美國一名女子掉入未加蓋的維修孔，不幸逝世。（截取自YouTube@FOX 5 New York）

該處的渠蓋在案發前遭到一輛貨車撞擊而移位：

家屬19日重回案發現場時，情緒依然相當激動，死者的兒媳受訪時身體仍止不住顫抖，痛訴當時維護井周邊完全沒有放置任何三角錐、警告標誌或防護欄，讓家人至今無法接受這場悲劇。

渠蓋缺失成紐約常態 今年已通報逾700宗

報導指出，坑渠蓋缺失在紐約市其實是常見的問題。根據紐約市環境保護局官方網站資料，該局負責管理全市的水源供應與廢水基礎設施，其中包括數千英里的下水道管線，以及大約10萬個運作中的維護孔。

渠蓋缺失在紐約市其實是常見的問題（GettyImages）

據《紐約時報》統計，光是今年截至目前，該部門就已經收到超過700宗關於坑渠蓋缺失的報修請求。警方表示，目前尚未發現此案涉及任何刑事犯罪活動，全案仍在持續調查中，死者的具體死因則將由當地法醫辦公室進一步鑑定。

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