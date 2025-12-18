杭州小米新車未出園區即撞倒員工　傷者不幸離世終年僅30多歲

12月15日，浙江杭州一個汽車園區內，一名車主新購入一輛小米汽車後，在尚未駛出園區的情況下，撞倒一名園區內公司的員工。18日，最新消息顯示，年僅30多歲的被撞者已不幸離世。



事故發生於12月15日，地點在浙江省杭州市錢塘區的「夢馬汽車小鎮」。現場目擊者稱，事故地點位於「中升杭州汽車維修服務有限公司」門前附近，被撞的男性傷者夏某是該公司的員工。

一名現場目擊者的描述指，涉事的小米汽車車主當時正倒車出來，「車輛左前輪那一塊撞到當事人。」該目擊者稱：「當時老夏（夏某）剛好蹲在那個牆角，（車輛）明明速度挺慢的，就突然一瞬間加了個速，也不知道為啥。」事故發生後，現場有人立即為倒地傷者實施心肺復蘇，隨後交警和急救人員抵達現場參與搶救。

小米汽車提車第一日即撞人。（紅星新聞）

小米汽車提車首日即撞人。（紅星新聞）

據《紅星新聞》18日報道，事發地位於中升杭州維修中心與中升二手車零售中心拐角處，為一通道，通道通往一片臨時停車場，通道與臨時停車場之間有鏈條阻攔。

一名園區內商鋪職工透露，被撞的夏某在中升二手車零售中心工作。園區內一位與夏某相熟的人士表示，老夏全名為夏某榮，據他所知，老夏已不在醫院，但無法告知具體情況如何。

而記者在事發地附近醫院了解到，夏某榮於12月15日有急救記錄，15日下午，其被宣告死亡，時年30餘歲。

另據《澎湃新聞》消息，小米內部知情人士表示，事故當時，小米汽車處於人駕而非智駕狀態，在狹窄過道倒車時，誤把電門踏板當成煞車踏板深踩導致碰撞到車後行人。