特朗普想拿對台軍售當籌碼　中方態度強硬　傳拒批美副防長訪華

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在涉台最新表態中稱，對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時決定擱置這項決定。5月20日，國台辦發言人朱鳳蓮對此回應表示「中方堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的」。



今年早些時候，美國公布創紀錄的110億美元對台軍售案後，中方警告特朗普在相關問題上務必謹慎行事。

美國國防部負責政策的副部長科爾比（GettyImages）

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當地時間5月21日，英媒引述知情人士消息稱，美國國防部負責政策的副部長科爾比（Elbridge Colby）已與中方官員商議夏季訪華事宜。但中方表示，在特朗普就對台軍售作出最終決定前，不會批准此次訪問。

中國駐美國大使館對此回應稱，「不了解」科爾比的相關情況，但強調中方「堅決反對美國向中國台灣地區出售武器」。

5月15日，特朗普結束訪華行程。據報道，赫格塞思（Pete Hegseth）上周隨特朗普一同訪問北京，成為2018年以來首位訪華的美國國防部長。這也是五角大樓負責人首次陪同國家元首訪問中國。

一名知情人士告訴英媒，科爾比若前往中國，將磋商赫格塞思再度訪華事宜。近年來，美方一直推動改善中美兩軍溝通渠道，尤其是在中方在台灣島周邊開展常態化戰備警巡和實戰化演練的背景下。

2026年5月12日，美國華盛頓特區，圖為赫格塞思在聽證會期間發表講話。（Reuters）

一貫熱衷鼓吹「台獨」政策的美國德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）藉機炒作稱，

科爾比訪華將為美方提供一個契機，用以表達美方對以下問題的關切：中方對美方夥伴及盟友施加的壓力、中方核力量現代化進程，以及中方在網絡與太空領域的相關活動。

她補充稱，訪華期間科爾比還可以詳細闡述其參與起草的美國國防戰略，並就軍事人工智能應用、危機溝通等議題交換意見。

美國企業研究所亞洲安全問題專家庫珀（Zack Cooper）同樣渲染稱，中方會將科爾比、赫格塞思等人日後的訪華行程都當作施壓籌碼，以此迫使特朗普政府暫緩推進、拆分或降低規格落實擬定中的對台軍售計劃。

五角大樓對此表示，不對官員「潛在出訪行程」予以置評。但一名國防部官員向英媒表示，美方「致力於延續總統特朗普與部長赫格塞思歷史性訪華的成果」。

這名官員表示，

赫格塞思部長、科爾比副部長及國防部其他核心官員，已同中方同行進行接觸，並願本着尊重、務實、清晰的精神繼續開展對話。

中美兩國元首會晤期間提及台灣問題。中共中央政治局委員、外交部長王毅15日向媒體介紹，台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。中方希望美方以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。

2026年2月13日，美國國務卿魯比奧在德國慕尼黑安全會議期間會見中國外交部長王毅。（Reuters）

王毅表示，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容「台獨」，因為「台獨」和台海和平水火不容。我們在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。

在結束訪華之行後接受霍士新聞專訪時，特朗普再次強調美國對台政策未變。他明確說道，

我不希望看到（台灣）有人走向『獨立』。

台灣「中時新聞網」將特朗普此番表態概括為對台「四不」立場：不希望有人搞「台獨」；不願遠赴台海派兵作戰；警告不要把美國當做「台獨」靠山；不輕易承諾對台軍售。

美國《紐約時報》直言，這番表態對極力主張增加軍費、大肆採購美製武器的台灣當局領導人賴清德而言，是「重大挫敗」；韓國《朝鮮日報》也指出，特朗普的言論清晰傳遞出反對「台獨」、不認同民進黨當局「台獨」路線的態度。

對於特朗普的最新涉台表態，5月18日，外交部發言人郭嘉昆回應表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，今後也絕無可能。「台獨」與台海和平水火不容，「倚外謀獨」是死路一條，兩岸統一才是光明大道。民進黨當局應該認清大勢，面對現實，懸崖勒馬。

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