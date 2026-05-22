美國叫停140億美元對台軍售　海軍部長：確保足夠應付伊朗戰爭

據美媒報道，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）5月22日（周四）表示，為確保特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有足夠彈藥應付伊朗戰爭，美國正暫停向台灣出售價值140億美元（約1100億港元）的武器。



據《國會山報》（The Hill）報道，高雄在參議院撥款委員會國防小組委員會的聽證會上表示，雖然外界高度關注美國日益減少的彈藥儲備，但美國仍然擁有「充足」的導彈和攔截器。

美國海軍代理部長高雄與參議員麥康奈爾的對話：

高雄告訴共和黨資深參議員麥康奈爾：「目前我們暫停出售是為了確保我們擁有足夠的彈藥應付『史詩狂怒』（Epic Fury，美國對伊朗戰爭的行動代號），而我們擁有充足的彈藥。」

高雄強調：「我們只是在確保一切就緒，但當政府認為必要時，對外軍售將會繼續。」

當麥康奈爾問他是否預計這筆軍售最終會獲得批准時，高雄表示，這將取決於國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

麥康奈爾表示：「是啊，這才是真正令人沮喪的地方。」

高雄的言論似乎與特朗普早前解釋暫停對台軍售的理由自相矛盾；特朗普早前曾表示可能會暫停對台軍售，以此作為與中國談判的「籌碼」。

特朗普當時告訴霍士新聞：「我還沒有批准。我們拭目以待，我可能會批准，也可能不會。」

2026年5月19日，美國華盛頓，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）在國會舉行的參議院軍事委員會聽證會上發表講話。（Reuters）

在結束中國之行後，特朗普又對記者表示，他與中國國家主席習近平就此議題進行了「非常詳細的」討論，並表示他將在「近期內做出決定」。