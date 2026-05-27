美前國安官員：對台六項保證年代久遠是事實　台灣應減少依賴美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本月中旬訪華，與中國國家主席習近平談及對台軍售，又稱「對台六項保證已是很久以前的事」，引發台灣輿論疑慮。美國前國安官員葉望輝（Stephen Yates）星期二（5月26日）在台北座談時坦言，這反映美國對台政策正面臨舊框架是否足以應對新局勢的壓力。



「習特會」前，特朗普就曾透露將與習近平討論對台軍售議題，被質疑恐打破自1982年時任美國總統列根的對台六項保證。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

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儘管特朗普事後否認對習近平做出任何承諾，但也提到對台六項保證已經是「非常久以前的事了」；加上美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）證實，美國已暫停規模達140億美元的對台軍售案，進一步加深台灣輿論關於美國對台承諾的疑慮。

現任美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員的葉望輝，過去曾擔任美國前副總統切尼的副國家安全顧問。他也是2016年特朗普首次當選美國總統時，促成特朗普與蔡英文通話的關鍵人士之一。

對於特朗普政府的對台論述，他星期二（5月26日）在台北出席台灣勵志協會座談時指出，「對台六項保證已經是非常久以前的事了」這句話本身是事實，也反映美國過去的政策恐怕不足以處理當前挑戰。

葉望輝強調，數十年來，

世界已經改變，美國改變了，中國改變了，科技也改變了...... 我不知道那些政策是否足以應對我們現在面對的局面。

如果美國繼續用過去一貫方式處理美中關係、美台關係與兩岸關係，只會「永久處於危機與風險管理狀態」，未必能讓美國處在最佳位置。

葉望輝進一步指出，台灣不能再只依靠「台灣是民主政體」的傳統敘事，因為這在美國兩黨內都已不足夠。台灣應更清楚向美國社會說明，自己是「解方的一部分，不是問題的一部分」。

2026年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

他建議，與其和特朗普爭辯台灣是否「偷走」美國半導體產業，不如強調台灣願協助美國成為下一世代半導體超級強權。

此外，葉望輝還強調，台灣必須強化本土防衛能力，讓自己在危機中更靈活、更有韌性，也更少依賴美國；但台灣在野黨對國防特別預算的處理，削弱了這項投資中「最重要的一部分」，也就是本土能力。

他形容，這對美台關係是「有毒的」，因為它讓外界覺得台灣只是準備購買美國武器，期待美國軍工產業遊說政府來維持對台承諾，而這已不是當前美國政治的運作方式。

葉望輝接着斷言，國民黨主席鄭麗文6月赴美，「恐怕會聽到非常直接的訊息」。美國領導人現在關切的是對北京冒險主義的整體嚇阻能否強化，以及負擔是否公平分擔；如果台灣削弱本土防衛能力，不會因為「買美國貨」而獲得肯定，反而會因降低自身能力、增加美國介入風險而受到批評。

國民黨主席鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

東吳大學政治系副教授陳方隅與談時則提醒，台灣「疑美論」正在演變。早期疑美論強調美國衰落、中國大陸崛起；俄烏戰爭後，則轉向宣稱全球衝突都是美國造成，進一步推導出台灣不應激怒北京。

他說，特朗普第二任期的交易式語言，更容易被北京與疑美論者利用，重新宣稱美國將拋棄台灣。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】