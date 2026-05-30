香格里拉對話｜赫格塞斯今年演講未提及台灣　去年5次提及

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月30日於香格里拉對話上發表演講，期間並未提及台灣；去年，他在同一場合的演講中，前後5次提到台灣。



赫格塞斯周六在會上唯一一次提到台灣，是被記者問及對台軍售問題，他說：「當然，我曾親歷在北京舉行的中美元首會晤，我們在對台軍售上的立場沒有任何改變。」但他並未明確表示對台軍售是否會繼續進行，僅指任何決定都將由美國總統特朗普（Donald Trump）作出。

特朗普最近暫緩批准，一筆向台灣出售價值140億美元（約1097億港元）的武器。

2026年5月19日，美國華盛頓，海軍代理部長曹洪（Hung Cao，又譯高雄）在國會舉行的參議院軍事委員會聽證會上發表講話。（Reuters）

不過，赫格塞斯的說法，與日前美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪於國會聽證會上的解釋並不一致。後者當時稱，美國暫停相關軍售是為了確保對伊朗的軍事行動所需彈藥儲備充足。

赫格塞斯則說，美國的軍事儲備非常充足，「我不會把這兩者（對伊軍事行動和對台軍售）聯繫起來」。

北京方面多次警告，華盛頓在對台售武問題上務必保持高度謹慎。