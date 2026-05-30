香格里拉對話｜赫格塞斯今年演講未提及台灣 去年5次提及
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月30日於香格里拉對話上發表演講，期間並未提及台灣；去年，他在同一場合的演講中，前後5次提到台灣。
赫格塞斯周六在會上唯一一次提到台灣，是被記者問及對台軍售問題，他說：「當然，我曾親歷在北京舉行的中美元首會晤，我們在對台軍售上的立場沒有任何改變。」但他並未明確表示對台軍售是否會繼續進行，僅指任何決定都將由美國總統特朗普（Donald Trump）作出。
特朗普最近暫緩批准，一筆向台灣出售價值140億美元（約1097億港元）的武器。
不過，赫格塞斯的說法，與日前美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪於國會聽證會上的解釋並不一致。後者當時稱，美國暫停相關軍售是為了確保對伊朗的軍事行動所需彈藥儲備充足。
赫格塞斯則說，美國的軍事儲備非常充足，「我不會把這兩者（對伊軍事行動和對台軍售）聯繫起來」。
北京方面多次警告，華盛頓在對台售武問題上務必保持高度謹慎。
香格里拉對話｜赫格塞思警告中國勿以霸權威脅美國及盟友安全香格里拉對話｜赫格塞斯警告盟友 「美國資助防務的時代已結束」香格里拉對話｜赫格塞思：美國有能力在世界任何地方投射力量赫格塞思否認美國在伊朗戰事陷困境： 250億美元開支合理