聯合國：霍爾木茲海峽被封　或在6至12月內引發全球糧食危機

聯合國糧食及農業組織（United ‌Nations Food and Agriculture Organization）警告稱，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖可能在未來6至12個月內「引發一場嚴重的全球糧食價格危機」。



據法媒報道，在美國和以色列對伊朗發動襲擊之前，霍爾木茲海峽曾承載全球五分之一的石油運輸量。美伊衝突促使德黑蘭方面實際上關閉了霍爾木茲海峽，禁止油輪和貨輪通行。

聯合國警告霍爾木茲被封或引發全球糧食價格危機：

戰前，全球三分之一的化肥供應也需要經過霍爾木茲海峽。官員們警告稱，農民在夏季種植季節可能面臨化肥短缺。

聯合國糧農組織表示，應更多關注替代陸路和海運路線，包括橫跨阿拉伯半島通往紅海的路線。它還呼籲各國避免對能源和化肥實施出口限制，並將糧食援助排除在貿易限制之外。

糧農組織首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）5月20日（周三）發布的一期播客節目中說，現在是時候「開始認真思考如何提高各國的吸納能力，如何增強它們應對這一瓶頸的韌性」。

該機構在一份聲明中指出，霍爾木茲海峽的封鎖「並非暫時的航運中斷」，而是「系統性農業食品衝擊的開端」。

它警告稱，一場全面的全球糧食危機可能在6到12個月內爆發。「這場衝擊正在分階段展開：能源、化肥、種子、產量下降、大宗商品價格上漲，繼而引發食品通脹。」

2026年1月26日，加拿大安大略省密西沙加市，民眾在一家雜貨店購物。（Reuters）

糧農組織也指，自衝突爆發以來，其全球食品價格指數已連續三個月上漲。