東京山區驚見只剩下半身人屍　身上有撕咬痕跡疑遭熊襲擊

據日媒報道，在東京都奧多摩町和埼玉縣秩父市交界的一處山口附近，發現一具上半身缺失的屍體。屍體周圍發現了疑似大型動物的腳印，顯示死者可能曾遭到熊的襲擊。



日本新聞網5月20日（周三）報道，在橫跨東京奧多摩町和埼玉縣秩父市的仙元峠附近，發現了一具性別不明、上半身缺失的屍體。據東京警視廳稱，屍體周圍發現了疑似大型動物的腳印和糞便，屍體也顯示出曾被動物擾動的跡象。

發現屍體的地點位於熊出沒頻繁的區域。調查人員表示，屍體的狀況顯示可能遭到野熊的襲擊。

在屍體附近的一個登山背包中發現的身份證件上的姓名與一名失蹤者的姓名相符。

東京警視廳正努力確認死者身分。

據環境省稱，至少自2008財年開始採用現行統計方法以來，東京尚未發生熊襲擊人致死事件。

當地居民表示：「廣播裏警告大家要小心，因為有人被熊襲擊了。從2025年以來，熊襲擊事件一直在增加。即使作為居民，我最近也開始覺得奧多摩町的情況很危險。」

5月17日，在奧多摩町，一名30多歲的俄羅斯男子在徒步旅行時遭到熊襲擊，身受重傷。

鑑於全國範圍內近日發生多宗熊襲擊人事件，日本政府20日召開會議討論應對措施。

內閣官房長官木原稔表示：「我們需要加大力度，包括迅速建立應急響應機制、實施防止熊出沒的措施、加強熊類調查和捕獲、確保居民安全並提高居民的防範意識，以及傳播相關信息。」

木原稔指示相關大臣採取緊急狩獵等措施，確保採取全面應對措施。

政府計劃增聘100多名專家和「政府獵人」（持有狩獵許可證的地方政府員工），以加強捕獲系統。