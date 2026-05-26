38年來首例！日本山形縣熊襲擊人致死　78歲老翁森林採菜慘死

據日媒報道，山形縣酒田市警方宣布，5月5日在山中發現的一具男性屍體證實是被熊襲擊致死。據山形縣稱，這是該縣自1988年以來，時隔38年首次發生致命的熊襲擊事件。



綜合《日本放送協會》及《讀賣新聞》報道，5月3日，一名78歲，居住在山形縣酒田市的男子，進入森林採摘野菜後失蹤。兩天後，即本月5日，他的屍體被發現。

日本媒體有關山形縣老翁遭熊襲擊致死的報道：

據警方稱，據報道，死因是身體遭割傷出血，屍體全身多處瘀傷，頭部和手臂，尤其是上半身，有牙齒印記和深指甲印。

案發現場附近一頭熊隨後被當地獵人擊斃。

其後，從這隻熊身上抽取的人類DNA與該男子的DNA比對相符，警方於25日（周一）宣布該男子是被熊襲擊致死。

屍體附近發現一個採摘野菜的籃子、一個錢包和一部智能手機。根據這些物品和屍體特徵，確認死者為78歲的久松幸雄。

據山形縣稱，這是該縣自1988年以來首次發生致命的熊襲擊事件。 1988年，在戶澤村發生熊襲擊事件，造成三人死亡。