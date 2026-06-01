極端酷熱｜天文台料厄爾尼諾形成　低壓區下沉氣流影響周五飆35度

【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／低壓區／打風／厄爾尼諾】今日（6月1日）踏入夏季，本港天氣變得異常酷熱，天文台公布6月至8月季度預報，料厄爾尼諾形式機會上升，今年6月至8月本港氣溫高於正常，雨量正常至偏少的機會稍高。翻查資料，厄爾尼諾通常引發香港極端高溫、暴雨或帶來強颱風的威脅。



根據天文台今早更新的九天天氣預報，預料一個低壓區在南海中部發展，本周後期橫過南海東北部，受其下沉氣流影響，本港明起市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）一連五日升至33度或以上，周五（5日）日間極端酷熱，最高35度，或再破今年氣溫紀錄。不過到周末一道廣闊低壓槽影響華南沿岸，預測周六（6日）稍後開始一連五日，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫亦有所下降，市區降至最高30至31度。



5月31日天陰有驟雨，市區氣溫下午普遍升至30度左右，較前一兩日顯著回落，但仍然濕熱。（梁鵬威攝）

天文台︰厄爾尼諾夏秋季形成 料6月至8月氣溫高於正常

天文台發布的「6月至8月的季度預報」指出，赤道太平洋中部及東部的海面溫度，今年4月已高於正常水平，過去一個多月繼續上升。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，夏秋季發展至厄爾尼諾事件的機會逐漸上升，料最少持續至今年底至明年初，其強度為中等或以上。

天文台並預料，在氣候變暖的背景下，香港今年6月至8月的氣溫，將顯着長期上升，因此綜合最新「ENSO」的影響，以及不同氣候預報及其他客觀指標，估計今年6月至8月的氣溫高於正常（平均高於28.9攝氏度），雨量正常至偏少的機會稍高（1,101至1,560毫米或多於1560毫米)。

翻查資料，厄爾尼諾每數年重現一次，通常持續12個月，通常會為香港帶來極端天氣，包括引發極端高溫及暴雨，或帶來強颱風的威脅。

5月31日天陰有驟雨，市區氣溫下午普遍升至30度左右，較前一兩日顯著回落，但仍然濕熱。（梁鵬威攝）

天文台6月1日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來數日部份時間有陽光。（天文台網頁截圖）

今午部份時間有陽光 晚間大致多雲

天文台今早7時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水份。截至中午12時半，天文台總部錄得氣溫30.3度，相對濕度71%，京士柏紫外線指數4，強度屬於中。

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，驟雨正影響廣東，今午（1日）部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，晚間大致多雲，吹輕微至和緩南至東南風。

天文台6月1日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台6月1日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日每日相對濕度最高達90%至95%。（天文台圖片）

明天的天氣︰市區最高33度 局部地區有驟雨

天文台預計未來一兩日廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。九日天氣預報顯示，明日（2日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至90%，吹南至西南風2至3級；部份時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨。

周三及周四市區氣溫升至34度 日間酷熱

周三及周四（3日及4日）市區氣溫29度至34度，相對濕度60%至90%，部份時間有陽光；日間酷熱，局部地區有驟雨。風力方面，周三吹南至西南風3級，周四吹西至西南風3至4級。

5月31日天陰有驟雨，市區氣溫下午普遍升至30度左右，濕熱天氣下，在旺角，不少人都手持小風扇。（梁鵬威攝）

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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周五「芒種」市區氣溫飆至最高35度 稍後有一兩陣驟雨及雷暴

一般而言，每當有熱帶氣旋或低壓區逼近南海，本港將會受到其外圍下沉氣流影響而氣溫飆升，屆時香港的天氣變得異常酷熱，猶如身處一個「火爐」。

天文台便預料一個低壓區在南海中部發展，本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶，受其下沉氣流影響，廣東地區極端酷熱。周五（5日）為廿四節氣「芒種」，市區氣溫29度至35度，相對濕度60%至90%，吹西至西南風3至4級；部份時間有陽光，日間極端酷熱，稍後有一兩陣驟雨及雷暴。

周六（6日）市區氣溫28度至33度，相對濕度70%至95%，吹南至西南風4級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴。

5月31日天陰有驟雨，市區氣溫下午普遍升至30度左右，濕熱天氣下，在旺角，不少人都手持小風扇。（梁鵬威攝）

廣闊低壓槽周末帶來驟雨及雷暴 市區氣溫下降

天文台預料一道廣闊低壓槽周末期間至下周初，將影響華南沿岸，帶來驟雨及狂風雷暴。下周日（7日）市區氣溫回落至27度至31度，相對濕度75%至95%，吹南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

下周一至周三（8日至10日）市區氣溫27度至30度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風，分別是3級、3至4級，以及4級風；多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。