黑熊闖屋追狗　8旬婦護犬心切　行動不便仍霸氣揮黏塵滾筒趕牠走

日本岩手縣釜石市一名80歲的獨居老婦，以掃除工具及大聲威嚇，成功擊退一隻闖入家中的熊，本人與愛犬均安然無恙。



事件發生於5月31日傍晚6時40分許。當時，一隻體長約1.2米的熊，先在庭院追逐老婦飼養的柴犬雅（Miyabi）。老婦將狗喚入屋內後，熊竟撞破廚房紗門闖入。獨自在家、腳部不便的老婦高橋和子臨危不亂，隨即手持黏塵滾筒並大聲呵斥「別小看我！」，成功嚇退該熊。

高橋和子表示，當時熊以四足姿態爬入廚房後抬起頭，她立即大聲威嚇，熊受驚後逃離。她所居住的集落地處山區，周邊種有果樹，以往也曾目擊熊隻出沒。當地警方已接獲通報。

此次事件未造成人員傷亡，凸顯當地社區與野生動物衝突的潛在風險。有關部門提醒山區居民，在熊隻活動頻繁時節需提高警覺，確保門窗牢固，若遇熊隻應保持冷靜並避免正面衝突，及時通報相關單位。