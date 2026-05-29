日本熊災｜釀近5年首宗4月奪命案　冬眠熊提早甦醒各地頻響警佈

冬眠甦醒後的熊隻目擊通報，在東北與北海道各地接連出現。4月人身傷害事件也有所增加，各地政府發布「特別注意報」，呼籲民眾提高警覺。



4月出現死亡案例 為5年來首見

熊通常在3月之後結束冬眠，為覓食而開始頻繁活動。今年與人類接觸及造成傷害的案例也隨之增加。

熊通常在3月之後結束冬眠，為覓食而開始頻繁活動。（示意圖，Unsplash@Pete Nuij）

在岩手縣紫波町，4月21日一名50多歲的警察在搜尋失蹤者時遭亞洲黑熊襲擊受傷。附近同時發現一具疑似遭熊攻擊的成年女性遺體。根據日本環境省統計，截至4月出現熊造成死亡的案例，是自2021年以來首次。

受傷案例也接連發生。在富山市的住宅區，4月29日一名40多歲女性在遛狗時遭熊攻擊，臉部、頸部與頭部被抓傷。

今年1-4月日本主要熊災事件表。（Nippon.com授權使用）

位於北海道日本海側的島牧村，4月26日當地獵友會5名獵人在執行冬眠後棕熊的「春季管理捕獲」時，向山坡上的一頭熊開槍。中彈後滾落、體長約2公尺的熊仍撲向一名60多歲男性獵人。該熊在身中6至7發子彈後才死亡，男性頭部等處受到重傷。同行獵人表示：

從未見過如此頑強的熊。

根據日本環境省速報，2025年度熊造成的人身傷害達216宗、受害者238人、死亡13人，為過去10年最嚴重水準。出沒通報亦達5萬359宗，遠高於2023年度的2萬4348件及2024年度的2萬513宗。

近幾年日本熊患造成的人身傷害統計圖。（Nippon.com授權使用）

較往年提早進入「警戒」 住宅區也頻繁出沒

東北各縣正加強呼籲民眾注意。秋田縣於4月10日發布的亞洲黑熊出沒注意報，僅過4天便於14日升級為「出沒警報」。福島縣、青森縣、宮城縣、岩手縣等地也相繼發布相關警報。今年各地目擊數量偏多，警報發布時間普遍早於往年。

在都市與住宅區的目擊通報也接連增加。熊出沒增加的一個原因被認為是作為食物來源的堅果類歉收，但也有觀點指出，隨著人口減少，部分熊逐漸適應人類生活環境，甚至學會在空屋中取食未處理的果樹等，掌握食物來源。

如今不僅是山區，在住宅區周邊、農地、通學路及觀光地，也需要採取「避免遭遇」的對策。（Getty Images）

在仙台市青葉區的住宅區，4月17日至19日連續出現亞洲黑熊，最終在公寓附近草叢中被發現並捕獲。札幌市中央區的住宅地，於3月下旬至4月期間，也3度目擊疑似棕熊的動物。

如今不僅是山區，在住宅區周邊、農地、通學路及觀光地，也需要採取「避免遭遇」的對策。日本環境省等機構呼籲，從事健行或登山活動時，應透過相關資訊網站確認熊的出沒情況，避免單獨行動，並攜帶熊鈴、收音機或驅熊噴霧等基本裝備。同時，在日常生活中也應妥善處理廚餘與廢棄蔬菜、確實上鎖住宅與倉庫、清理雜草等，以減少吸引熊接近人類居住區的因素。

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