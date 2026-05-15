美國取消增兵波蘭　華沙政府：輪換駐防暫無變化跡象

美國兩名官員透露，國防部五角大樓已取消向波蘭臨時部署4000名美軍的計劃。不過，波蘭政府發言人說，目前沒有跡象顯示美軍輪換駐防安排將出現變化。



彭博社報道，受影響的部隊隸屬於駐德克薩斯州胡德堡（Fort Hood）的第一騎兵師第二裝甲旅戰鬥隊（2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division），據悉部分士兵甚至已在前往部署地點的途中。

參議院軍事委員會的民主黨成員沙欣（Jeanne Shaheen）指，取消波蘭駐軍的決定令人意外，因為國會並未接到任何通知。五角大樓發言人拒絕對報道置評。

2026年2月9日，羅馬尼亞Cincu，北約舉行有美軍參與的軍演，圖為一名士兵在武器前待命。（Getty）

立陶宛國防部長考納斯（Robertas Kaunas）稱，由於五角大樓正在審查美軍在歐洲的部署計劃，美國已暫停向歐洲輪換部署部隊。

這項出人意料的決定，再度引發外界對特朗普計劃縮減駐歐洲兵力的疑慮。

另據路透社報道，波蘭政府發言人什拉普卡（Adam Szlapka）周五（5月15日）說，美軍在波蘭實行輪換駐防，沒有跡象顯示相關安排會發生改變。

本文獲《聯合早報》授權轉載

