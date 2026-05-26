美國擬大幅削減北約可調用軍力　包括轟炸機驅逐艦等武器

美國計劃大幅削減危機情況下可供北約調用的軍事力量，包括戰略轟炸機、戰鬥機、驅逐艦、潛艇和空中加油機等關鍵資產。



美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的特使貝萊斯‑格林（Alexander Velez-Green）上周在布魯塞爾北約總部向成員國高級官員通報相關計劃。

2026年4月16日，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

德國《明鏡周刊》報道，美國擬將可供北約調用的戰略轟炸機數量減半，戰鬥機數量削減約三分之一，並不再向北約提供潛艇；美國海軍可供調動的驅逐艦數量也將減少。同時，歐洲盟友未來將須自行提供偵察無人機能力，美方提供的武裝無人機和空中加油機規模也將縮減。

路透社此前引述三名知情人士報道，特朗普（Donald Trump）政府正準備通知北約盟友，未來將縮小危機情況下可供聯盟調動的美軍能力範圍。美國預計將在6月初舉行的北約兵力生成會議上公佈更多細節。

當前北約正面臨近年來最嚴峻的跨大西洋關係考驗。

2026年5月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的紀念日活動中發表講話。（Reuters）

特朗普長期批評歐洲盟友國防支出不足，並曾承諾從德國撤出數千名美軍。他近期也批評歐洲國家在伊朗戰爭期間未能充分支持恢復霍爾木茲海峽航運，並稱正考慮美國是否應繼續承擔北約集體防禦義務。

北約發言人回應《明鏡周刊》時稱，聯盟過去在兵力規劃上確實存在對美國「過度依賴」的情況。隨着歐洲成員國和加拿大持續增加國防投入，聯盟內部的軍事責任未來可能重新調整和分配。

本文獲《聯合早報》授權轉載

