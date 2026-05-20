萬斯：叫停4000美兵部署波蘭非削減駐軍　只是推遲例行輪換

美國副總統萬斯（JD Vance）5月19日在白宮記者會上稱，關於美方取消本月向波蘭部署一支逾4000人美軍部隊的報道，這並非削減駐軍，而是推遲原定的部署計劃，「只是輪換部署中的常規延遲，這種情況時有發生」。



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美國陸軍代理參謀長拉內夫（Christopher LaNeve）15日出席國會聽證會時稱，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於近日下令，取消陸軍第一騎兵師第二裝甲旅戰鬥隊原定為期9個月在波蘭的輪換部署。

而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）月初曾稱，美國計劃大幅削減駐德國的美軍人數，幅度將遠超過五角大樓前一日公布的5,000人。一些評論認為，美方削減駐軍目的為報復，以懲罰未支援美國打擊伊朗的北約（NATO）盟友。

2026年5月11日，北約（NATO）在波蘭舉行的軍事演習中，美國陸軍士兵模擬將一名傷者抬上醫療車。（Reuters）

萬斯19日表示，美國無意撤離在歐洲的所有駐軍，只是正討論如何重新調配資源，以最大限度地保障美國安全。對於原定部署到波蘭的4000名士兵，只是推遲例行輪換，這些人員可能被派往歐洲其他地區，但目前未有決定。

他又稱，認為這對歐洲而言並非壞事，實際上是鼓勵歐洲承擔更多責任。美國不能充當「世界警察」，歐洲必須增強自身力量，這也是美國的對歐政策。

萬斯強調，有關「美國正大規模削減於歐洲駐軍」的說法並不準確，他認為許多歐洲媒體反應過度。不過，媒體指美方此舉引起波蘭憂慮，因為自2022年俄烏戰爭爆發以來，駐於當地美軍已成為波蘭國防政策的核心支柱之一。