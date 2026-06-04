印度首都酒店大火21死　至少18人為外國公民

印度德里6月3日有酒店發生火災，造成21人死亡，當中至少18人為外國公民。據指出，死者包括孟加拉、尼日利亞、莫桑比克和利比里亞的國民。



警方在聲明中表示，火災發生在上午9點前，當局共派出8輛消防車救援。目擊者稱，火勢在中午前後被撲滅。

路透社報道，最初參與救援的當地居民表示，火災是從該幢4層樓建築的一樓和二樓開始的，導致樓上的人被困。

圖為2026年6月3日，印度德里一家酒店發生大火，相關人員在場調查。（Reuters）

目擊者稱，有好幾個人從着火的建築物中跳落逃生，居民們從附近的商店拖來床墊，試圖接住跳落者。電視畫面也顯示，建築物被大火吞噬，有兩人從大樓跳下。

警方表示，在警方、消防部門和其他應急人員的協調下，共有49人被送往各家醫院接受治療，其中8人接受治療後已出院。「令人深感悲痛的是，在這宗悲劇事件中，有21人被宣布死亡」。

當地行政官員表示，該建築物一樓有一家餐館，火災很可能與該餐館有關。警方就此事立案調查，建築物持有人已被拘留。