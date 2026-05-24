印度多地遭極端熱浪席捲　氣溫超過45度至少16人中暑亡

印度大片地區持續受熱浪籠罩，南部特倫甘納邦已至少有16人因中暑死亡。 隨着部分地區氣溫持續超過攝氏45度，當地官員呼籲提高警惕，防範高溫對公共健康造成影響。



法新社報導，特倫甘納邦稅務部長雷迪發聲明說，本輪高溫強度已達到前所未有的水準，並要求官員提前發佈預警資訊。當地政府同時建議年長者、兒童及孕婦等高風險群體，除非必要，否則避免在白天外出。

衛生專家指出，極端高溫可能導致人體嚴重脫水，使血液變得黏稠，嚴重時甚至會引發器官衰竭。

印度氣象局本周稍早預測，全國多個地區將出現高於常年的氣溫及強烈熱浪天氣。首都新德里及周邊城市本周氣溫持續超過攝氏40度，推動電力需求升至歷史高位。與此同時，夜間最低氣溫也維持在較高水準，民眾幾乎難以從酷熱中獲得喘息空間。

印度國旗：A tricolor India flag flies on top of a vehicle on the backdrop of the Jama Masjid mosque on August 15, 2022 in New Delhi, India. India celebrates its 75th Independence Day on Monday. (Photo by Anindito Mukherjee/Getty Images)

這個擁有14億人口的南亞國家長期面臨酷暑天氣，但多項研究顯示，氣候變化正使熱浪持續時間更長、出現頻率更高且強度更大。

印度是全球第三大溫室氣體排放國，發電高度依賴煤炭。印度承諾於2070年實現凈零排放目標，較多數西方工業化國家晚約20年。

官方數據顯示，印度有記錄以來最高氣溫為攝氏51度，於2016年在拉賈斯坦邦法洛迪測得。

本文獲《聯合早報》授權轉載

