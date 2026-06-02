「犧牲」內塔尼亞胡是美伊協議的前提：特朗普能嗎？

「你他X的瘋了。要不是我，你早就坐牢了。是我在保你。現在所有人都恨你。就因為這件事，所有人都痛恨以色列。」－－根據美國新聞網站Axios引述美方官員的說法，特朗普（Donald Trump）6月1日和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時差不多就是以這種方式「爆粗」破口大罵，痛斥後者同日稍早宣布要再次攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部真主黨和什葉派集中地的決定。

上周五（5月29日），特朗普幾乎與伊朗達成開通霍爾木茲海峽航道的60天「諒解備忘錄」，不過特朗普在白宮戰情室和幕僚討論之後，卻拒絕簽字，反而是向伊朗提出了更嚴格的提議。同一天，美軍打擊了一艘正前往伊朗港口的商船。

此後的週末，伊朗和美國繼續互相交火，伊朗在公海上空擊落了一架美國MQ-1無人機，美軍則向伊朗南部直臨霍爾木茲海峽的格什姆島（Qeshm Island）和加魯克市（Garuk）的雷達和指揮中心目標發動空襲；到周一（1日），伊朗則向科威特的美軍基地發動了彈道導彈攻擊。

6月1日，美國中央司令部宣布，「對位於伊朗加魯克（Goruk）及格什姆島（Qeshm Island）的伊朗雷達和無人機指揮與控制設施展開了自衛打擊……摧毀了伊朗的防空系統、一個地面控制站，以及兩架對航經該區水域船隻構成明確威脅的單向攻擊無人機。」（X截圖）

和伊朗革命衛隊（IRGC）有關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）周一發表了極其強硬的警告，聲言由於「錫安主義政權在黎巴嫩的罪行」、「停火在包括黎巴嫩在內的所有前線都被違反」，伊朗談判團隊將會停止同美國透過中介人進行的對話和協議草稿交換，而伊朗及其「抵抗軸心」（Axis of Resistence）區內武裝盟友將會「全面封鎖」霍爾木茲海峽，以及進出紅海和蘇彞士運河的曼德海峽（Bab al-Mandeb）。

雖然市場普遍認為特朗普最終也能與伊朗達成協議開通霍爾木茲海峽，不過負面發展在不確性之中當然會引起市場波動。

相關消息一出，布蘭特原油期貨價格一度由92美元一桶的水平急升至97美元一桶。

過去一天的布蘭特原油期貨價格走勢（Trading Economics）

在這樣的背景之下，特朗普當然會覺得內塔尼亞胡正在故意攪動黎巴嫩戰爭來破壞其與伊朗談成協議的努力。

自從特朗普4月初沒有事先諮詢以色列就宣布和伊朗達成停火以來，他和內塔尼亞胡的多次通電也曾被白宮中人爆料形容為「緊張」。這次「爆粗」只是兩人「緊張」對話的升級。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

此等情況讓人想起拜登（Joe Biden）在任期間持續游說內塔尼亞胡在加沙收手不果，而在背後爆粗大罵內塔尼亞胡的種種小道消息－－例如，根據報道水門事件成名的名記者伍德沃德（Bob Woodward）2024年的著作《War》，拜登在以色列趁哈馬斯政治領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）訪問伊朗時將他擊殺之後，亦曾大罵內塔尼亞胡：「Bibi（他的別名），你他X的在搞什麼鬼？……你知道全世界愈來愈把以色列看成一個流氓國家。」

被拜登爆粗大罵之後兩個月左右，以色列就向黎巴嫩真主黨發動了全面進攻。（按：正如今天為聲援伊朗一般，真主黨當時也為了聲援哈馬斯而持續攻擊以色列北部）

無論是擺出強人形象的特朗普，還是年老力衰的拜登，堂堂美國總統似乎也拿區區一個以色列小國總理沒辦法，最終只得透過「F字頭」的粗言來宣洩情緒。

2025年1月20日，在華盛頓特區的白宮，第一夫人吉爾、美國總統拜登、美國候任總統特朗普與梅拉尼婭在總統就職典禮前並肩而立。（Getty）

和內塔尼亞胡通話之後，特朗普接連在Truth Social上發帖宣布他已經說服了以色列停止向貝魯特發動攻擊，又說他也同真主黨進行了溝通，後者也同意了不向以色列開火。「他們同意停止向以色列及其士兵開火。同樣地，以色列也同意停止向他們開火。我們且看看這能維持多久——希望會是永遠！」

不過，根據內塔尼亞胡自己的說法，以色列只是同意了不向貝魯特作出攻擊，但其在黎巴嫩南部的軍事行動依然會繼續。「如果真主黨不停止向我們的城市和公民開火，以色列將打擊貝魯特的恐怖分子目標……同時，以色列國防軍將繼續按計劃在黎巴嫩南部展開行動。」

根據以色列總理辦公室的聲明，內塔尼亞胡表示：「我今晚與特朗普總統通了話，並告訴對方，如果真主黨不停止向我們的城市和公民開火——以色列將打擊貝魯特的恐怖分子目標。」聲明續指：「我們的這項立場維持不變。同時，以色列國防軍將繼續按計劃在黎巴嫩南部展開行動。」（X截圖）

雖然目前以色列和黎巴嫩理論上還在特朗普宣布的停火之中，但由於黎巴嫩政府控制不了真主黨，黎巴嫩政府軍在武力上也及不上真主黨，因此真主黨和以色列之間的交火並沒有停止。

近日，以色列還繼續在黎巴嫩境內向北推進，攻下了其26年前結束佔領黎南時撤出的博福特城堡（Beaufort Castle），甚至開始把要求平民撤離的「戰區」擴大到離以黎邊境遠達40公里的薩拉尼河（Zahrani River）。

以軍的阿拉伯語發言人5月31日要求薩拉尼河（Zahrani River）以南的平民向北撤離。（X@AvichayAdraee）

對於周一伊朗媒體有關伊朗將會停止談判、全面封鎖霍爾木茲海峽的說法，特朗普表示他並不知情。不過，他表示周一的事態發展只是一個「小波折」，伊朗方面不滿以色列在黎巴嫩發動攻擊，但他「很快就扭轉了局面」。

特朗普這次高調「叫停」內塔尼亞胡的做法，已公開地將伊朗和美國之間的停火談判和黎巴嫩局勢綑綁起來，未來如果在更困難的核問題談判上遇上難題，黎巴嫩也將會變成伊朗拿來跟美國討價還價的籌碼。

2026年5月31日，從以色列北部的梅圖拉所見，黎巴嫩南部的博福特城堡現場飄揚着以色列國旗與戈蘭尼旅旗幟。（Reuters）

但長遠而言，特朗普真的能夠控制內塔尼亞胡嗎？

這就取決於他敢否公開跟以色列翻臉－－正如他上週公開以軍事行動威嚇阿曼不要聯手伊朗徵收霍爾木茲海峽通行費一般－－還是最終只會走回拜登的老路，任何對以色列的施壓都止於口頭。

然而，經過加沙戰爭和伊朗戰爭之後，以色列在國際上幾乎是眾叛親離，只剩下美國一個忠實盟友。如果特朗普願意為此威脅跟以色列割席，以色列敢不接受嗎？

在特朗普施壓內塔尼亞胡停止攻擊貝魯特之後，以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）指責內塔尼亞胡將以色列變成「徹頭徹尾的附庸國」。

當地時間6月1日，以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）在社交平台X上面簡單寫了一句：「徹頭徹尾的附庸國。」（X截圖）

4月初特朗普宣布和伊朗停火之後，以色列民調顯示高達八成猶太裔受訪者支持以色列在黎巴嫩繼續打擊真主黨。在黎巴嫩戰爭的問題上，以色列主流民意明顯站在特朗普的對立面。

內塔尼亞胡本年最遲到10月就要面對大選，特朗普全面施壓以色列停止戰爭，無異於「犧牲」內塔尼亞胡。

可是，內塔尼亞胡的「犧牲」已經變成了美伊協議的一大前提。