美媒：特朗普「爆粗」斥內塔尼亞胡 喊停以軍攻擊貝魯特
撰文：林嘉敏
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據美媒Axios 6月1日引述知情人士消息報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時，用粗口怒斥對方在黎巴嫩的軍事行動。美媒指出，特朗普的憤怒或是擔心黎巴嫩的衝突升級會破壞與伊朗的談判，此前，伊朗揚言若局勢惡化將終止相關談判。
知情人士透露，特朗普在通話中情緒激動、用詞粗魯，痛批內塔尼亞胡「痴X線」（You're f**king crazy），提及自己曾在其腐敗案審判期間出手相助，指責他忘恩負義，質問他「你在做X甚麼？」（What the f**k are you doing?）。
特朗普當場叫停以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特的計劃，施壓以方收斂軍事行動。美方官員表示，特朗普認可以色列自衛權，但認為近期軍事手段嚴重過度。內塔尼亞胡最終妥協，官員透露他對特朗普說：「好吧，好吧，確保一切都安排妥當。」
通話結束後，特朗普發文表示以色列將不再向貝魯特派兵，並稱伊朗談判「正在快速推進」。
內塔尼亞胡則發文稱「我們的立場依然不變」，表示以軍仍按計劃在黎巴嫩南部行動，並強調真主黨（Hezbollah）若繼續攻擊，將反擊在貝魯特的恐怖目標。
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