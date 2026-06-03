特朗普大罵內塔尼亞胡，這是典型的黑吃黑

伊朗戰爭3個多月來，美國和以色列這一對並肩作戰的盟友翻臉了。

6月1日美國總統特朗普（Donald Trump）在給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）打電話時破口大罵「你他X的到底在搞什麼鬼？」「你瘋了」，「要不是我，你現在已經進監獄了！是我在保你的性命。現在所有人都在恨你，全世界也因為這事在恨以色列。」

特朗普的意思是你內塔尼亞胡太不是個東西了，我拿你當兄弟，你拿我當冤大頭！美國媒體鋪天蓋地的報道特朗普情緒如何激動，用詞如何不顧體面。

為什麼會出現這樣的一幕？

伊朗發放的AI創作LEGO人影片，特朗普被淫媒愛潑斯坦所掌控，又在以色列總理內塔尼亞胡唆擺下，向伊朗發起侵略。

當初伊朗和美國達成的停火共識是全線停火包括黎巴嫩戰場。如今在美國和伊朗談判的關鍵時刻，以色列的軍隊5月31日開進了黎巴嫩南部高地要塞，相當於撕毀了協議。伊朗當即在6月1日宣佈了暫停通過中間人與美國談判，且考慮徹底封鎖霍爾木茲海峽。眼看着內塔尼亞胡要搞垮美國同伊朗的和解大計，這一次特朗普不顧體面，直接爆出了粗口。

一直一來成功遊說美國、成功遊說特朗普的內塔尼亞胡失靈了！以往在以巴衝突等諸多國際事務上，偏袒以色列、支持以色列、縱容以色列的美國終於醒了！

開戰之前內塔尼亞胡將對伊朗戰爭勝利描繪得唾手可得。特朗普非常希望拿到斬首伊朗最高領導人、顛覆伊朗政權的成果。為了實現這個大勝利，特朗普可以公開為官司纏身的內塔尼亞胡站台，但戰爭的結果是伊朗沒有被打垮。

2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。圖為美方代表。（Reuters）

特朗普需要緊急抽身，畢竟如果輸掉中期選舉，如果丟掉參議院和眾議院，未來兩年特朗普毫無疑問會被彈劾，一個搞不好，特朗普很可能在卸任之後不得不去吃牢飯。一切為了中期選舉，伊朗戰爭必須儘快結束，這是特朗普目前的最高利益。

而戰爭是內塔尼亞胡的生命線。打哈馬斯，打黎巴嫩真主黨，打伊朗，持續用兵是保命符，只有一直打下去才能以緊急狀態為由拒不到場參與調查。遊說特朗普炸伊朗，美國做出了前幾任總統都不敢做的事，這是內塔尼亞胡的本事。但當特朗普想要結束戰爭時，美國和以色列就出現了利益分歧。

沒有了共同利益加持，美以關係中美國國主導盟友跟隨的本質暴露無遺。

2026年5月31日，黎巴嫩南部繼續遭以色列空襲後，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

以色列國會已經通過了初步法案，要重新大選，其實就是要趕內塔尼亞胡下台。一旦戰爭停下來，官司纏身的內塔尼亞胡岌岌可危。在內塔尼亞胡的政治生命和特朗普的政治生命發生衝突時，特朗普才不會管內塔尼亞胡的死活，保自己的利益是第一優先。對於阻礙美國的絆腳石，特朗普會毫不客氣踢開。

如果註定要有人承受對伊朗作戰失敗的政治代價，這個人首先是內塔尼亞胡，不會是特朗普。老虎的屁股摸不得，胳膊擰不過大腿，這是顛撲不破的真理。在絕對的實力面前，以色列根本沒有玩弄大國的資本。

內塔尼亞胡縱橫政壇幾十年，是老狐狸老油條，如今竟然被特朗普按在地上摩擦，根本沒有什麼文明人的理性對話，完全是爆粗說髒話式的交流。以色列是中東地區的地痞、流氓、黑社會，動輒轟炸，說打就打。但面對美國這個在全球稱王稱霸的更大黑社會時，只能吃下這個啞巴虧。這是典型的大黑吃小黑。

聯手行動，成功了是盟友共話友誼、一起分贓，失敗了則互相甩鍋、反目成仇，到最後，大魚吃小魚小魚吃蝦米，誰的力量弱，誰才是最大的背鍋俠。戰爭的始作俑者以色列，以為自己武藝超群，手段非凡，可以肆意攪弄風雲，殊不知最後聰明反被聰明誤。